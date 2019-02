Ärger über wilden Müll

Umweltfrevel: Mehrere Kubikmeter Schutt liegen nahe dem Fußweg am Honnefer Graben.

Bad Honnef. Ein großer Haufen Abfälle sorgt in den vergangenen Tagen für Aufregung in Bad Honnef. Die Stadt will den Verursacher ermitteln.

Ein Müllberg sorgt zurzeit für Gesprächsstoff in Bad Honnef und in den sozialen Netzwerken: Direkt am Fußweg parallel zum Honnefer Graben türmen sich alte Matratzen und Bauschutt zu einem unansehnlichen Haufen. Mehrere Kubikmeter Schutt liegen dort im Grün.

Die Stadtverwaltung teilte auf GA-Anfrage mit, das Ordnungsamt nehme sich der Sache an. Zunächst einmal gelte es festzustellen, ob es sich um privaten oder öffentlichen Grund handelt, wer der Verursacher ist und ob eventuell Gefahren von der Ablagerung ausgehen.

Die Verwaltung weist vorbehaltlich der Prüfung im vorliegenden Fall darauf hin, dass wilde Müllkippen immer wieder für Ärger sorgten. Nicht selten bereite es Probleme, den Verursacher zu ermitteln. Sei dies nicht möglich, müsse die Allgemeinheit für die Entsorgung aufkommen.