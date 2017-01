Wilder Müll in Bad Honnef

19.01.2017 Bad Honnef. Die Stadtverwaltung ermuntert Anwohner, illegal entsorgten Abfall zu melden, wie in den jüngsten Fällen in Selhof und im Mucherweisental. Der Bauhof transportiert den Müll ab und versucht, den Verursacher zu ermitteln.

Es ist ein Ärgernis für Stadtverwaltung und Anwohner: Immer wieder entsorgen Umweltfrevler Müll in der freien Natur. Ein Beispiel diesen rücksichtslosen Verhaltens beschrieb Anwohner Alexander Petri dem GA. Er hielt auch fotografisch fest, was er unlängst im Mucherwiesental vorfand, das zu seinem großen Ärger immer wieder genutzt wird, um säckeweise Unrat zu entsorgen. Im konkreten Fall hatten sich Unbekannte dort einer Reihe blauer Müllsäcke entledigt, die erkennbar mit Bauschutt gefüllt waren.

Ein ähnliches Bild in Selhof oberhalb der Joseph-Brungs-Straße: In einer kleinen Schlucht, die nur über einen Fußpfad zu erreichen und überdies steil und fast unzugänglich ist, liegt Abfall unterschiedlichster Art herum. Auch auf Nachfragen war nach Angaben eines Anwohners nicht zu ermitteln, wer sich dafür zuständig fühlt, den Müll zu entfernen. Von selber verrotten wird der Unrat derweil kaum.

Wilder Müll beschäftigt immer wieder auch die Stadtverwaltung – und appelliert, Vorkommnisse im Rathaus zu melden, damit sie der Sache nachgehen kann. Grundsätzlich hieß es auf Anfrage aus dem Rathaus: Sofern widerrechtlich in die Umwelt entsorgter Abfall festgestellt oder auch durch Dritte gemeldet werde und ein Verursacher nicht ermittelt werden könne, werde dies unmittelbar an den Bau- und Betriebshof der Stadt Bad Honnef weitergeleitet.

Das Bauhofteam nehme diesen Abfall dann als sogenannten wilden Müll auf und sorge dafür, dass er entfernt werde. Bestehe eventuell die Möglichkeit, über den Inhalt des Abfalls einen Verursacher zu ermitteln, erfolge vorab noch eine Begutachtung des Abfalls durch die Ordnungsbehörde, so die Stadtverwaltung weiter.

Da dies Zeit kostet und der Bauhof auch noch andere Aufgaben hat, etwa bei Veranstaltungen, kann es „in Einzelfällen zu zeitlichen Verzögerungen von zwei bis drei Tagen kommen“, so die Stadt. Grundsätzlich würden jedoch alle Feststellungen oder Meldungen abgearbeitet und der wilde Müll aufgenommen und entsorgt, verspricht die Verwaltung.

Illegal in der Natur entsorgte Abfälle können der örtlichen Ordnungsbehörde gemeldet werden. Meldungen an das Ordnungsamt der Stadt Bad Honnef unter 0 22 24/18 41 51 oder -158 sowie per E-Mail an info@bad-honnef.de. (Claudia Sülzen)