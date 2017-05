Polizei ermittelt in Bad Honnef

Bad Honnef. In der Bad Honnefer Innenstadt wurde in einen Discount-Markt eingebrochen. Die Täter konnten fliehen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

09.05.2017

In der Bad Honnefer Innenstadt waren Einbrecher unterwegs. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, haben sich bislang unbekannte Täter einen Discount-Markt an der Hauptstraße als ihr Ziel ausgemacht.

Demnach sind sie in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr in das Geschäft eingestiegen. Die Täter haben ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgebrochen und sind so in die Räume gelangt. Nachdem sie diese durchsucht haben, konnten sie unerkannt den Tatort verlassen. Zur möglichen Beute machte die Polizei keine Angaben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 34 unter der Telefonnummer 0228-150 in Verbindung zu setzen. (ga)