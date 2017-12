Umbau der Linzer Straße

12.12.2017

Auf der rheinzugewandten Seite der Linzer Straße entsteht ein 3,50 Meter breiter Fuß- und Radweg. Dadurch fallen Parkplätze weg, was die Anwohner kritisierten. Der Fußweg auf der anderen Straßenseite wird 1,50 Meter breit, die Fahrbahn 6,50 Meter. Am Weiher soll eine sogenannte Querungshilfe gebaut werden. Die Bushaltestellen verschieben sich in zwei Fällen leicht und werden barrierefrei.

Auf die Anlieger kommen Kosten nach dem Kommunalen Abgabengesetz zu (geschätzt 15 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche). Den abzüglich dieser Beiträge verbleibenden Eigenanteil der Stadt bezuschusst das Land mit etwa 60 Prozent. Das Projekt kostet rund 1,3 Millionen Euro.