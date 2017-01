27.01.2017 Rhöndorf. In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Rhöndorf wurde am Donnerstag eingebrochen. Die Polizei ermittelt und gibt Infos zum Einbruchschutz.

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch in Rhöndorf. Dort sind bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 26. Januar, in eine Wohnung an der Rhöndorfer Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich nach Angaben der Polizei Zugang zum Treppenhaus, hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Mit geklautem Bargeld und mehreren Uhren konnten sie unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.

Die Bonner Polizei appelliert auch im Hinblick auf diesen Fall generell zum Schutz vor Einbruch und rät dazu, die Wohnung zu sichern, aufmerksam zu sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei über den Notruf 110 zu rufen. Die Beamten geben Informationen hierzu auch auf einer Veranstaltung zum Einbruchschutz am Montag, 30. Januar, um 17.30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, an. Interessierte werden um Anmeldung unter der Telefonnummer 0228/157676 gebeten. (Alexander Hertel)