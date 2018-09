Auszeichnung der Vereinten Nationen

Bad Honnef. Christiane Berger bringt Kindern bei Naturerlebnistagen das Leben im Wald, auf Wiesen und an Bächen näher. Jetzt haben die Vereinten Nationen ihre Arbeit für den Erhalt der biologischen Vielfalt ausgezeichnet.

Von Marie Schneider, 26.09.2018

Doppelten Anlass zum Feiern hatte Christiane Berger: An ihrem 60. Geburtstag, den sie mit der ganzen Familie feierte, erhielt die von ihr gegründete „Naturschule am Siebengebirge“ das Qualitätssiegel der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“. Mit dieser Initiative wollen die Vereinten Nationen die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung herausstellen und den Erhalt der biologischen Vielfalt unterstützen.

2011 gründete Berger die „Naturschule Rhein-Sieg“, die sie 2015 durch die „Naturschule am Siebengebirge“ erweiterte. „Die Kinder haben immer weniger Verbundenheit mit der Natur. Ich möchte in ihnen die Liebe zur Natur wecken und sie für den Wald begeistern“, erklärte Berger. Sie bietet mit ihrer Kollegin Lisa Schäfer Naturerlebnistage für Schulen und Kindergärten an.

Dabei erforschen die Kinder die Lebensräume eines Waldes, einer Wiese oder eines Bachs. Berger hilft beim Anlegen eines Gartens oder einer Wiese in Schulen und Kindergärten. „Ich möchte auch die Sozialkompetenz der Kinder stärken. Erst wenn man eine Verbundenheit zur Natur hat, kann man auch mit seinen Mitmenschen richtig umgehen.“

Besondere Angebote für Erwachsene

Für Erwachsene bietet die ausgebildete Natur- und Landschaftsführerin Achtsamkeitswanderungen an, bei denen es um „genussvolles Wandern“ geht. Um das UN-Qualitätssiegel zu erhalten, musste sie einer neunköpfigen Jury ihre Arbeit präsentieren. Jede Woche vergeben die Vereinten Nationen die Auszeichnung an ein Projekt, das den Erhalt der biologischen Vielfalt fördert. Berger ist mit ihrer Naturschule eine der ersten Ausgezeichneten im Bonner Raum.

Zwei Jahre lang darf die Naturführerin den Titel behalten, bevor sie aufzeigen muss, wie ihre Schule sich weiterentwickelt hat. „Ich möchte versuchen, auch Förderschulen einzubinden. Auch dort möchte ich mein Angebot zur Verfügung stellen“, plant Christiane Berger. Die Auszeichnung übergab Uwe Becker, Leiter der Jugendherberge Bad Honnef, mit der die Naturschule eng zusammenarbeitet. Er freute sich, Christiane Berger dieses Geburtstagsgeschenk übergeben zu können.