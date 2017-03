Glosse zur Telekom

Bad Honnef. Nachdem das Bonner Unternehmen eine Bad Honnefer Praxis auf eine moderne Datenleitung umgestellt hat, liegen bei den Betroffenen die Nerven blank. Die Technik bereitet halt nicht immer Freude, folgert daraus GA-Redakteurin Claudia Sülzen.

Wenn et Trömmelche jeht“, so lautet die Liedzeile eines bekannten Karnevals-Gassenhauers. Nun ist Karneval gut 'rum. Und was die Kommunikation über größere Distanzen angeht, da ist man heute gottlob nicht aufs Trommeln angewiesen. Manchmal kann dem glasfaser-verwöhnten Menschen die Freude an immer schnelleren Datenleitungen trotzdem vergehen. Und das gründlich. Wie aktuell dem Team der Chirurgischen Tagesklinik im ehemaligen Bäderhaus an der Luisenstraße. Denn nachdem diese von der Telekom auf eine vermeintlich noch bessere, noch schnellere Leitung umgestellt wurde, geht teilweise nichts mehr. Und so ist dem Team von Dr. Holger Wienss, der als Nachfolger von Michael Schidelko just im Januar übernommen hatte, und Kollegin Dr. Maria Lempa alles andere als zum Lachen zumute.

Auch IT-Fachmann Dieter Lüttke, der die EDV der Praxis betreut, rauft sich inzwischen die Haare: Seit die Telekom Telefonie und Internet von einem ISDN-Anschluss eben auf eine sogenannte Data-Voice-IP-Variante umgestellt hat, bricht diese Leitung immer wieder zusammen. Es begann eine Odyssee. Zwar sei zumindest die telefonische Erreichbarkeit durch Rufumleitung provisorisch hergestellt – auf ein altes Prepaid-Handy. Wichtige Dienste wie das Übermitteln von Befunden aber: Fehlanzeige. Denn das Grundproblem war am Montag trotz langer Fehlersuche durch die Telekom noch nicht beseitigt, so Lüttke. Wienss: „Das ist für uns eine untragbare Situation.“

Exakt am 25. Januar war im Zuge der Erneuerung des IT-Equipments von der Telekom die Umstellung vorgenommen worden. Problem, so Lüttke: Die Leitung breche immer wieder zusammen. Bereits kurz nach der Umstellung ging mehrere Tage nichts mehr, immer wieder gab es vereinzelt Probleme. Und seit vergangener Woche herrscht wieder Stille auf den Leitungen.

Lüttke gibt die Hoffnung nicht auf, dass das Problem bald behoben wird. Dschungel Telekom: Von der hieß es nach einem ersten Fehlversuch immerhin auf GA-Anfrage, der Vorgang sei bekannt. Und so besteht Hoffnung, dass man auch weiter ohne Trommeln auskommen kann.