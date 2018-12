BAD HONNEF. Das Partnerschaftskomitee Bad Honnef-Ludvika feiert im Gemeindezentrum das traditionelle Lucia-Fest. Dabei gibt es traditionell viele Delikatessen.

Von Roswitha Oschmann, 17.12.2018

Licht aus, Kerzen an! Der Einzug der Lichterkönigin verzückte die Besucher des Luciafestes im evangelischen Gemeindezentrum. Sieben Mädels und drei Jungs des Schwedischen Schulvereins Bonn brachten wieder die Atmosphäre aus dem hohen Norden ins Haus: Die Lucia im weißem Gewand mit rotem Band um die Taille und dem Kerzenkranz auf dem Haupt, der einen aufrechten Gang verlangt. Um sie herum ihre Begleitung, die „tärnor“ genannten jungen Damen und die „Stjärngossar“, die zusammen im Lichterglanz das Lied „Santa Lucia“ und andere typische Titel sangen.

Mit Glögg zur Begrüßung hatten sich die rund hundert Besucher der Veranstaltung des Partnerschaftskomitees Bad Honnef - Ludvika bereits vorab schon wie echte Schweden gefühlt. Als dann die Lucia mit ihrem Gefolge wieder abgezogen war, eröffneten die Vorsitzende Katrin Lüth und ihr Stellvertreter Anders Carlius das meterlange „Julbord“, auf dem die herrlichsten Leckerbissen angerichtet waren. Natürlich auch die bekannten Fleischbällchen, „Köttbullar“ mit Preiselbeeren, waren auf dem Buffet zu finden. Aber auch Spezialitäten, die es normalerweise nur in Schweden gibt.

Die guten Kontakte ins Mittsommernachtsland ermöglicht es den Köchen des Honnefer Partnerschaftskomitees, echte schwedische Heringe auf den Tisch zu bringen. Und die Ansjovis für den berühmten Kartoffelauflauf namens „Janssons Versuchung“ waren auch eigens aus dem Norden beschafft worden. Ihn hatte Renate Krahé, die Witwe des Ehrenvorsitzenden Egbert H. Krahé, wieder zubereitet, eine echte Versuchung. Auch einen Heringssalat hatte sie kreiert.

Mehrere Tage lang wurde gekocht

Mehrere Tage hatte auch Katrin Lüth in der Küche gestanden. Die Komitee-Chefin hatte den schwedischen Hering, den „Sill“, eingelegt in Senf, Zwiebeln, Curry oder Tomate und noch weiteren Varianten. Den gebeizten Lachs gab es mit einer Honig-Senf-Sauce, geräuchert war er mit Meerrettich-Sahne-Sauce zu haben und gedünstet mit Kräutersauce zu entdecken. Auf der Tafel waren auch Apfel-Ingwer-Salat, Gurkensalat, Mix-Pickels oder Shrimps-Salat zu finden. Uschi Batscheider hatte gefüllte Eier beigesteuert. Und wie in jedem schwedischen Haus wurde auch beim Partnerschaftskomitee ein Weihnachtsschinken nach schwedischem Originalrezept aufgetischt. Für zahlreiche Dessertvarianten, von roter Grütze bis Kuchen mit Schlagsahne, sorgten etliche Besucher, die ihre Kreationen mitgebracht hatten.

Ihnen dankten Katrin Lüth und Anders Carlius für die Unterstützung ebenso wie Heinz und Gudrun Borsch, die für die Lucia-Fest-Dekoration gesorgt hatten, und Sergej, Katarina und Roman Luta, die von Beginn an das Komitee bei der Durchführung des Lucia-Festes jedes Jahr unterstützen. Auch Isabelle Wirtgen, eine junge Künstlerin, trug mit ihrem Harfenspiel zum Gelingen des Festes bei. Bei den Gesprächen an den Tischen ging es auch schon um die Planung für 2019.

Dann feiert die Bad Honnefer Partnerstadt Ludvika in Dalarna ihr 100-jähriges Stadtjubiläum. Aus diesem Grunde wird das Komitee eine Reise vom 5. bis 9. Juni organisieren.