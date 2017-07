Kirchweih in Bad Honnef

ROMMERSDORF. Tradition wird im Bad Honnefer Ortsteil Rommerdorf groß geschrieben. Bei der Anna-Kirmes am Wochenende standen erneut die Majestäten des Rommersdorf-Bondorfer Bürgervereins, Musik und eine Messe unter freiem Himmel im Zentrum. Der Kirmeskerl sah diesmal allerdings dem Rektor der Anna-Kapelle zum Verwechseln ähnlich.

Von Roswitha Oschmann, 24.07.2017

Ein prächtiger Kirmeskerl wacht in diesem Jahr über Rommersdorf. Am Sonntag, als der Festzug anlässlich des Patroziniums der Sankt Anna-Kapelle durch den Ort zog und später die neuen Majestäten gekrönt wurden, ebenso wie am Samstag, als Vizebürgermeister Peter Profittlich mit dem Fassanstich die Kirmes eröffnete. Als zum Auftakt der Anna-Kirmes Benni, Niclas und all die anderen Kinder auf Kommando von Bürgervereinsvorsitzendem August Heinen den Paias mit vereinten Kräften nach oben zogen, staunte das Publikum: „Der sieht doch aus wie Pfarrer Breuer.“ Gerade hatte der Spielmannszug des TV Eiche den echten Pastor sowie die Majestäten mit klingendem Spiel zu Hause abgeholt und zum Anna-Platz geleitet, da waren es nun plötzlich zwei.

Kirmeskerl entstand in Heimarbeit

Genau, der Rektor der Anna-Kapelle hat seinen Kleiderschrank geplündert, Anzug, Schuhe, sogar ein Collarhemd zur Verfügung gestellt. Iris Scheider, Elke Reitz, Jana Kroppen, Michael Siegmund und Claudia Föllner staffierten die Strohpuppe aus. Und Kira Hurrelmann modellierte den Kopf so gelungen, dass auch in dieser Hinsicht Sofortidentifizierung garantiert ist – zumal dieser Kirmeskerl die Hände gefaltet hält. Herbert Breuer: „Ich habe mir immer einen Bruder gewünscht, jetzt haben mir die Frauen einen Zwillingsbruder gebastelt.“ Das passte doch perfekt, feiert Pfarrer Breuer doch am kommenden Sonntag sein Goldenes Priesterjubiläum.

Das Ehrenmitglied des Rommersdorf-Bondorfer Bürgervereins erhielt wie alle Festgäste ein erstes Kirmesbier, während August Heinen an die Kinder Freichips für die Fahrgeschäfte verteilte. Mit Karussell und Schießbude, Imbiss- und Getränkeständen sowie Sitzgruppen, überdacht und unter freiem Himmel rund um die Anna-Säule, lockte im pittoresken Fachwerk-Ambiente wieder ein idyllischer Platz zum Feiern bis tief in die Nacht. Peter Profittlich lobte die Kirmes und dankte den vielen Helfern, die mit immensen Einsatz beim Aufbau und dem Ausschmücken der Straßen mit Wimpelketten und Blumen ganze Arbeit geleistet hätten. Ein Extra-Ständchen bekam Ursula Voll: Die Schützenkönigin von 1992/93 feierte Geburtstag.

Festmesse am Anna-Dom

Während der Festmesse vor der Anna-Kapelle ging Pfarrer Breuer auf das Gleichnis vom Unkraut im Weizen ein. Würde der Landwirt bei den vielen Pflänzchen, die nach der Aussaat sprießen, das Unkraut auszupfen wollen, gelänge das nicht. „Das Gleichnis will uns etwas ganz anderes zeigen: Immer ist unser Sein gemischt.“ Die Chorgemeinschaft sang. Und nach dem Festzug erfreuten sie beim Frühschoppen mit der Charly-Müller-Band mit Rheinliedern.

Am Montag Frühschoppen und Abschluss

Profittlich und Breuer waren erneut gefragt, als das neue Königs- und Prinzen-Paar inthronisiert wurde. Sie nahmen Michael Schwarz und Petra Brethauer sowie Alex Peterse und Meij Vos Königs- und Prinzenkette und Diademe ab, um die eine Woche zuvor ermittelten neuen Majestäten zu schmücken: Königspaar Jürgen und Beate Behr sowie Prinzenpaar Bastian Siebertz und Jenny Steinbach (der GA berichtete). Viel Beifall gab es von der Festgesellschaft, darunter viele Mitglieder befreundeter Vereine und Pfarrer Bruno Wachten. Marco Weinstock schwenkte die Fahne, bevor der Königswalzer fällig war – die Damen in schönsten Roben. Heute geht es um 14 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. Gegen 18 Uhr wird der Kirmeskerl verbrannt.