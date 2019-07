Todesumstände noch ungeklärt

Rottbitze. Am Sonntagnachmittag entdeckten Passanten im Dachsbergsee in Bad Honnef-Rottbitze einen leblosen Mann. Jede Hilfe kam für ihn zu spät. Die Umstände seines Todes sind noch ungeklärt.

Von Uta Effern-Salhoub, 07.07.2019

Im Dachsbergsee in Bad Honnef-Rottbitze ist am Sonntagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben von Polizeisprecher Robert Scholten entdeckten Passanten gegen 16.30 Uhr eine leblose Person im See. Es gelang den Passanten, die Person an Land zu holen. Die Polizei wurde alarmiert. Der Feuerwehrlöschzug Aegidienberg rückte mit 14 Einsatzkräften an, um den Rettungsdienst beim Transport zu unterstützen. Dennoch kam für den Mann offenbar jede Hilfe zu spät. Die Umstände des Todesfalls seien "noch komplett ungeklärt", so Scholten am Abend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.