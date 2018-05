Zahlreiche Besucher genießen den Schlemmerabend am Markt in Bad Honnef.

Bad Honnef. Insgesamt fünf Mal in der Sommersaison lädt die Bad Honnefer Innenstadtgemeinschaft Centrum zum Schlemmerabend ein. Die gelungene Premiere bot mediterranes Flair rund um den Markt bei bestem Wetter.

Das war ein Auftakt nach Maß: Mit dem ersten Schlemmerabend in dieser Saison trafen die Ausrichter der Innenstadtgemeinschaft Centrum ins Schwarze. Kaum dass die Stände am Freitag geöffnet hatten, füllte sich der Markplatz und ließen es sich die Besucher bei Sekt und Selters so richtig gut gehen.

Perfektes Wetter für den Plausch unter freiem Himmel sorgte zusätzlich für mediterranes Flair in der Innenstadt: Szenen wie an der Riviera. Eine Steilvorlage war dies dann auch für die nächsten Schlemmerabende, die noch bis inklusive September immer am letzten Freitag des Monats – 29. Juni, 27. Juli, 31. August und 28. September – von 16 bis 22 Uhr – nach Bad Honnef locken. Viele gute Gelegenheiten also, an den gelungenen Auftakt anzuknüpfen. Infos gibt es auch unter www.lebensart-badhonnef.de.