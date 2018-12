Zeugen gesucht

Bad Honnef. Noch unbekannte Täter haben aus der Erlöserkirche in Bad Honnef die Taufschale gestohlen. Die Schale mit 60 Zentimetern Durchmesser ruhte auf einem schweren Basalt-Taufstein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dreister Diebstahl in der evangelischen Erlöserkirche an der Luisenstraße: Unbekannte haben die Taufschale entwendet. Ereignet hatte sich der Diebstahl bereits Anfang Dezember; die Kirchengemeinde hatte daraufhin umgehend Anzeige gegen unbekannt erstattet. Nun wandte sie sich auch an die Öffentlichkeit in der Hoffnung auf mögliche Zeugen, die etwas beobachtet, aber bisher nicht mit einem Diebstahl in Verbindung gebracht haben.

„Hunderte von Kindern sind dort getauft worden“, so Pfarrerin Britta Beuscher zum General-Anzeiger. Es sei schon „traurig und bestürzend“, dass selbst vor einer Kirche und auch ideellen Werten nicht haltgemacht werde. Bei der Taufschale, die wie die Kerzenleuchter aus den 60er Jahren stamme, handele es sich um eine schön getriebene Kupferschale mit Deckel. Die Schale mit 60 Zentimetern Durchmesser ruhte auf einem schweren Basalt-Taufstein.

Den Zeitraum des Diebstahls engte die Gemeinde auf Dienstag, 4. Dezember, nachmittags ein. Die Kirchengemeinde macht häufig ganztägig das Angebot der „offenen Kirche“, um die Gelegenheit zu geben, zu beten oder einfach innezuhalten. Wie es gelingen konnte, die Taufschale unbemerkt zu entwenden, sei rätselhaft. „Wir können uns das nicht erklären, zumal wir alle auf dem Gelände waren“, so Beuscher.

Hinweise möglicher Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter 02 28/1 50 entgegen.