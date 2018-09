Polizei fahndet mit Phantombild

Bad Godesberg. Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Einbrecher. Der Mann soll im September in zwei Wohnungen in Bad Honnef eingebrochen sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.09.2018

Ein unbekannter Täter ist am 10. September in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Alexander-von-Humboldt-Straße in Bad Honnef eingebrochen. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Einbrecher.

Eine Frau kehrte am 10. September gegen 15.50 Uhr in ihre Wohnung im Mehrfamilienhaus zurück und stellte fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen und die Räume durchsucht waren. Kurze Zeit später bemerkte sie im Hausflur einen Mann, der sich verdächtig verhielt und sofort die Flucht ergriff. Der Einbrecher hatte sich auch Zugang zu einer anderen Wohnung im gleichen Haus verschafft.

Der Täter ist zwischen 45 und 55 Jahren alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat eine hagere Figur. Er hat grau-meliertes Haar mit einem Mittelscheitel und dunkle, dicke Augenbrauen. Der Mann trug eine blaue, weite Jeans, ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt und ein beiges Hemd.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter 0228/150 melden.