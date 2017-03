Polizei ermittelt in Aegidienberg

Aegidienberg. In ein Mehrfamilienhaus an der Siefenhovener Straße in Aegidienberg wurde eingebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

02.03.2017

Vor zwei Wochen wurden in Aegidienberg vier Autos aufgebrochen und ein Lenkrad sowie drei Navis geklaut, in der vergangenen Woche hat die Polizei drei mutmaßliche Einbrecher unmittelbar nach der Tat erwischt: Nun ermittelt die Polizei nach einem Einbruch erneut in Aegidienberg. In diesem Fall haben die Täter in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Siefenhovener Straße zugeschlagen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brachen die noch unbekannten Täter am Mittwoch zwischen 13.30 und 21.30 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung. Sie konnten schließlich mit dem erbeuteten Schmuck fliehen.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Bürger, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0228/150 zu melden.

Die Polizei macht im Zusammenhang mit dieser Tat auf einen kostenlosen Beratungstermin zum Einbruchschutz aufmerksam. Dieser findet am Montag, 13. März, um 18.30 Uhr im Foyer des Polizeipräsidiums, Königswinterer Straße 500, statt. Dort erklären Experten, wie die eigene Wohnung wirksam gegen Einbrecher geschützt werden kann. (ga)