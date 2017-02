Fahndungserfolg in Aegidienberg

Drei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei in Aegidienberg vorläufig festgenommen. (Symbolfoto)

Aegidienberg. Drei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei offenbar direkt nach der Tat in Aegidienberg festnehmen können. Im Auto fanden die Beamten das Diebesgut.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 22.02.2017

Einen guten Riecher haben Polizeibeamte am Dienstagabend bewiesen, als sie auf der Brüngsberger Straße in Aegidienberg ein Auto mit Duisburger Kennzeichen anhielten: Sie erwischten drei mutmaßliche Einbrecher unmittelbar nach der Tat. Ein 37-Jähriger gab den Einbruch zu.

Im Fahrzeug, in dem neben dem 37-Jährigen ein 30- und ein 28-Jähriger saßen, fanden die Beamten mehrere Parfümflakons und ein Schmuckstück – Diebesgut: Noch während der Kontrolle wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „In den Kircherlen“ gemeldet, aus dem die Gegenstände gestohlen worden waren.

Das Trio war zudem wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 37-Jährige räumte die Tat ein; ein Richter schickte den Mann in Untersuchungshaft. Da der 30-jährige Fahrer offenbar unter Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.