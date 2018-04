Container für die Übergangsmensa

Bad Honnef. Am absoluten Halteverbot an der Königin-Sophie-Straße war es am Montag abzulesen: Die Module für die Behelfsmensa der Erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef werden in diesen Tagen angeliefert. Das ist der Startschuss für den Neubau.

Der Neubau der Erzbischöflichen Gesamtschule Sankt Josef auf dem Areal zwischen Bismarckstraße, Rommersdorfer Straße, Krankenhausgelände und Königin-Sophie-Straße wirft erste Schatten voraus. Am Montagvormittag wurden Containerelemente für den Bau einer Übergangsmensa angeliefert, da die aktuelle Mensa für den Neubau abgerissen werden muss.

Für den Schwertransport sowie den Containeraufbau wurde an der Königin-Sophie-Straße ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Die Baustelleneinrichtung in ihrer jetzigen Form sowie das Park- und Halteverbot bestehen voraussichtlich bis Ende der Woche, teilte das Erzbistum Köln auf GA-Anfrage mit.

Bäume wurden mit Folie gesichert, um Beschädigungen während der Aufstellung der Containeranlage zu verhindern. Generell sind die Bäume – in Absprache mit dem Umweltamt – mit Zäunen zur Baustelle hin abgesichert. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen mit den Abbrucharbeiten in der zweiten Junihälfte.

Wie berichtet, bildet der Bau der Übergangsmensa den Anfang des Großprojektes, dessen Bauzeit auf insgesamt zwei Jahre geschätzt wird. Für die 2016 gestartete Gesamtschule entstehen ein Neubau mit rund 8000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und eine Zweifachturnhalle.

Nach den Pfingstferien werden dafür erste Teile der Altgebäude zur Krankenhausseite hin weichen. Wenn dort die neue Schule steht, wird das derzeitige Hauptgebäude abgerissen und an dessen Stelle die neue Turnhalle gebaut. Mitte Mai wird die Schulkapelle profaniert.