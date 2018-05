Vereine in Bad Honnef

BAD HONNEF. Der Bad Honnefer Stadtjugendring vermietet seine Busse jetzt auch an andere Vereine. Die Lösung wurde mit ermöglicht durch Spenden.

Mehr Mobilität für die Bad Honnefer Jugendvereine: Der Stadtjugendring vermietet ab sofort zwei Kleinbusse an Jugendgruppen, -vereine und -initiativen. Beide Busse bieten jeweils neun Personen Platz. Ermöglicht wurde das Angebot unter anderem durch Spenden des Aalkönig-Komitees und der Drogeriemarktkette DM.

Seit zehn Jahren verfügt der Stadtjugendring über einen VW-Crafter, der schon reichlich Kilometer im Dienste der Kinder- und Jugendarbeit zurückgelegt hat. „Unser Bus wurde von Anfang an rege genutzt und war nicht nur in Bad Honnef und Umgebung, sondern in ganz Europa unterwegs, bei Jugendfreizeiten in Schweden, Italien, Frankreich und in vielen anderen Ländern“, so Vorsitzender Marius Nisslmüller. Nach zehn Jahren war es Zeit für eine Neuanschaffung.

Jahrelang fleißig gespart

Der Stadtjugendring hat dafür selbst über Jahre fleißig gespart und konnte einen Ford Transit anschaffen. Den VW-Crafter konnte im Gegenzug dank einer großzügigen Spende des Aalkönig-Komitees, für das Fabian Ost bei der Vorstellung dabei war, sowie mit Unterstützung des Drogeriemarkts DM die Stadtjugendring gemeinnützige Träger GmbH übernehmen, so dass für den Dachverband der Weg für eine Neuanschaffung freigemacht werden konnte. Laut gGmbH-Geschäftsführerin Silke Kornstädt wird der „alte“ Bus vor allem dem Integrationsprojekt „Rhein Refugee Youngstars“ dienen; die Band sei inzwischen gern gesehener Gast in der gesamten Region und müsse entsprechend mobil sein. Zudem kann der Bus zu denselben Konditionen wie das neue Modell von Jugendvereinen ausgeliehen werden. Wichtig: Für private Nutzung stehen die Busse nicht zur Verfügung, eine Vereinsnutzung ist Voraussetzung.

Reservierungen für den Crafter in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings, Rommersdorfer Straße 78,0 22 24/91 94 99. Anfragen für den Transit an roschlau@sjr-honnef.de. Mehr Infos auch unter www.sjr-honnef.de