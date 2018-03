Das rote „i“ hängt nun in der Bücherei: Am Donnerstag startete der Umzug der Stadtinfo ins Rathaus.

Bad Honnef. Die beiden ehrenamtlichen Teams der Bad Honnefer Einrichtungen rücken enger zusammen. Am 5. März geht es in der Stadtinformation regulär weiter.

Es ist ein Umzug der kurzen Wege, und trotzdem hat er es in sich: Die Stadtinformation zieht in diesen Tagen vom alten Standort am Rathausplatz 2-4 ins Rathaus um. In den Räumen der Stadtbücherei arbeiten die ehrenamtlichen Teams beider Einrichtungen künftig Seite an Seite; die Fäden laufen bei der hauptamtlichen Büchereileiterin Stephanie Eichhorn zusammen. Nach einer umzugsbedingten Pause wird die Stadtinformation ab Montag, 5. März, wieder zu den regulären Zeiten erreichbar sein. Die Stadtbücherei öffnet die Ausleihe bereits wieder am Samstag, 3. März.

Nötig geworden war der Umzug der Stadtinformation durch den Rückzug des bisherigen Betreibers. Wie berichtet, hatte Thomas Bock vergangenen Herbst angekündigt, aufhören zu wollen. Mehr als zehn Jahre war die Stadtinfo in den Räumen seines Grafikbüros untergebracht. Die Arbeit inklusive Broschürenerstellung leisteten Bock und sein Team stets ehrenamtlich; die Stadt zahlte zunächst 1000 Euro für Miete und eine 400-Euro-Kraft, in jüngerer Vergangenheit einen Projektzuschuss in Höhe von 3000 Euro monatlich, da der vorherige Zuschuss nicht auskömmlich war.

Eine Neuorganisation war dennoch unausweichlich: Bock teilte im Herbst 2017 mit, dass er sich aus beruflichen wie privaten Gründen aus der Stadtinfo würde zurückziehen müssen.

Mitarbeiter der Stadt stemmen Umzug

Die technische und räumliche Umsetzung dazu ist aktuell in vollem Gange. Mitarbeiter der Stadt transportierten am Donnerstag ein Regal nach dem anderen quer über den Rathausplatz in die Stadtbücherei, wo jetzt der Tresen für die Stadtinfo direkt neben der Ausleihe der Stadtbücherei steht.

Der Zollstock ist zurzeit Eichhorns wichtigstes Hilfsmittel, schließlich muss das ganze Material der Stadtinfo auch am neuen Ort gut zugänglich und repräsentabel untergebracht sein. „Wir rücken halt ein bisschen zusammen“, so Eichhorn.

Positive Effekte durch neue Nachbarschaft

Zugleich verspricht sie sich von der neuen Nachbarschaft positive Effekte für beide Einrichtungen. „Zum einen sind die Strukturen ganz ähnlich, sowohl Stadtinfo, als auch Bücherei bauen auf auf ganz viel ehrenamtlichem Engagement“, so Eichhorn. Zum anderen: Sowohl Stadtinfo als auch Stadtbücherei könnten neue Nutzergruppen erreichen, ist Eichhorn sicher. „Die Stadtinfo hat unglaublich viele gute Informationsmaterialien, die unsere Leser vielleicht noch nicht kennen. Genauso haben wir jede Menge Literatur über das Siebengebirge in unserem Programm oder auch Wanderführer“, so Eichhorn.

Klar sei auch: Die neue Nachbarschaft müsse sich zunächst im „Echtbetrieb“ bewähren. Manches wie etwa die Einrichtung der jeweiligen Arbeitsplätze könne noch Änderungen erfahren. „Das wird erst die Praxis zeigen“, so Eichhorn, die sich auf die Zusammenarbeit mit allen Ehrenamtlichen freut. Ein Teil des Mobiliars werde noch ersetzt, bei der PC-Hardware wurde bereits ein Gerät komplett ausgetauscht. Bis die alte Stadtinfo am neuen Ort offiziell eingeweiht wird, werden alle Mitstreiter erste Erfahrungen gesammelt haben. Und auch die letzten Broschüren wieder ausgepackt sein.