Zusammenlegung

Bad Honnef. Wegen des Umzugs bleibt die ehrenamtlich geführte Stadtinformation Bad Honnef in der kommenden Woche drei Tage geschlossen. Auch die Stadtbücherei schließt vorübergehend.

Für das ehrenamtliche Team der Stadtinformation heißt es Kisten packen. Denn kommende Woche zieht die Einrichtung um in den Komplex des Rathauses und dort in die Räume der Stadtbücherei. Um den praktischen Teil des Umzugs gut bewältigen zu können, ist die Stadtinfo drei Tage von Donnerstag bis Samstag, 1. bis 3. März, geschlossen. Das teilt die Stadt Bad Honnef mit.

Wie berichtet, hatte Stadtinfo-Betreiber Thomas Bock im September 2017 seinen Rückzug angekündigt. Er führte private Gründe an sowie seine beruflichen Verpflichtungen als Inhaber des Grafikbüros „punkt & pixel“, mit dem der Infopoint für Stadtbesucher und -bewohner jahrelang die Räume teilte. 2013 hatte die Stadtinfo schon einmal auf der Kippe gestanden. Der damalige städtische Zuschuss von monatlich 1000 Euro deckte gerade die Kaltmiete und eine 400-Euro-Kraft; Bock butterte Monat für Monat zu. Die Stadt erhöhte daraufhin schließlich den Projektzuschuss auf 3000 Euro.

Zwei Teams aus Ehrenamtlichen zusammengelegt

Jetzt folgt mit dem Umzug eine neue Zäsur, wenn dabei auch eine Konstante bleibt: Getragen wird die Stadtinfo von gut 30 Ehrenamtlichen. Die Arbeit von Stadtinfo und Stadtbücherei werde, wenn auch räumlich unter neuen Voraussetzungen, wie bisher fortgesetzt, teilt die Stadt mit. Die beiden Teams aus Ehrenamtlichen hätten sich schon kennengelernt und arbeiteten fortan unter der Leitung von Büchereichefin Stephanie Eichhorn zusammen.

Wirtschaftsförderin Johanna Högner versichert: „Wir haben wegen des Umzugs gute Gespräche mit den ehrenamtlich Tätigen geführt. Sie bringen viel Elan für ihre freiwillige und unentgeltlich geleistete Arbeit mit.“ Sie danke dem Team der Stadtbücherei und der Stadtinfo für die „großartige Kooperationsbereitschaft“.

Der Umzug der Stadtinfo wirkt sich auch auf die Bücherei aus: Auch sie bleibt am Donnerstag, 1. März, geschlossen. Sie ist am Samstag, 3. März, ab 10 Uhr wieder geöffnet. Die Mitarbeiter der Stadtinformation sind ab Montag, 5. März, wieder erreichbar im Gebäude Rathausplatz 1 in Bad Honnef. Dort gibt es je eine Theke für die Stadtinfo und eine für die Stadtbücherei. Der Eingang ist ebenerdig und barrierefrei. Die Stadtinfo hat nach wie vor die Rufnummer 02224/988-2746 und die E-Mail-Adresse info@stadtinfo-badhonnef.de. Die Stadtbücherei ist wie bisher erreichbar unter 02224/184-171 und der E-Mail-Adresse stadtbuecherei@bad-honnef.de.

Öffnungszeiten: Die Stadtinfo öffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr, bis April unterbrochen von einer Mittagspause von 13 bis 15 Uhr. Die Bücherei öffnet dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Montags und freitags ist sie geschlossen.