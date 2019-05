Wirtschaftsförderung Bad Honnef

Blick in die Bad Honnefer Innenstadt: Die Wirtschaftsförderung der Stadt bietet Geschäftsleuten jetzt Workshops an.

Bad Honnef. Social Media, Kundenbindung oder Online-Marketing: Die Geschäftswelt steht vor immer neuen Herausforderungen. Das Team der Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Honnef reagiert darauf mit Veranstaltungen für Geschäftsleute und Händler.

Social Media, Kundenbindung oder Online-Marketing stellen Selbstständige und Firmen vor Herausforderungen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Honnef bietet daher bis Ende 2019 unter dem Titel „Business-Workshops“ sechs Fort- und Weiterbildungsseminare an. Das Angebot richtet sich gezielt an Einzelhändler sowie Inhaber oder Geschäftsführungen kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Bad Honnef. Den Auftakt der Reihe mit dem Titel „WiFö – Wir fördern“ macht die Hygge-Akademie am Donnerstag, 23. Mai. Andrea Fischer moderiert den Workshop „Einmaleins der Dienstleistungsdenke“.

Seit mehr als 20 Jahren berät die Referentin und Focus-Autorin Unternehmen und Betriebe. Es geht um den Einfluss des Denkens und der inneren Haltung auf Verhalten und Kommunikation. Am Mittwoch, 19. Juni, stehen Facebook, Instagram, Whatsapp & Co. auf dem Programm. Wie Unternehmen Social-Media-Kanäle für sich nutzen können, erfahren die Teilnehmer von Lukas Paas vom Deutschen Institut für Marketing in Köln. Am 14. November geht es um Online- und E-Mail-Marketing.

Alle Angebote dienen dem Zweck, Unternehmen zu fördern sowie Inhabern Vernetzung und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, teilt die städtische Wirtschaftsförderin Johanna Högner mit. Die Workshops finden jeweils von 18.30 bis 22 Uhr im Rathaus statt. Serviceorientierte Kommunikation (18. Juli), Basiswissen Medienproduktion (19. September) sowie der Schwerpunkt Kundenbindung (10. Oktober) runden die Business-Reihe der Wirtschaftsförderung ab.

Anmeldung und weitere Informationen auf www.meinbadhonnef.de/business-workshops sowie per E-Mail an andrea.hauser@bad-honnef.de oder an miriam.brackelsberg@bad-honnef.de