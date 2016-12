Denkmalpreis für Honnefer Haus

Das Wohnhaus Mayer-Kuckuk wurde 1967 nach dem Entwurf des Architekten Wolfgang Döring erbaut und gilt als bedeutendes Beispiel innovativen Wohnbaus des 20. Jahrhunderts.

Döring, 1934 in Berlin geboren und Professor an der Technischen Hochschule in Aachen, befasste sich in den 60er Jahren mit der Entwicklung von Systembauten, variablen Raumstrukturen und modularen Baukörpern. In einem 1977 veröffentlichten Interview sagte er über das Gebäude: „Das Aussehen dieses Hauses hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert.“ Angedacht war, eine Produktionsform zu finden, die sich für eine Serienfertigung eignete.

Döring konnte den Hersteller Nachbarschulte aus Dorsten für die Erstellung des Hauses als Fertighaus-Prototyp gewinnen. Die Firma nahm es in ihr Programm auf und bewarb es als innovatives Produkt, auch um sich ein moderneres Image zu geben. Das Interesse blieb aber weit hinter den Erwartungen, eine rentable Serienproduktion war nicht möglich.