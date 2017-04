Mögliches explosives Kriegsrelikt

Polizisten haben das Areal gesperrt, in dem Spaziergänger eine Handgranate gefunden haben.

Bad Honnef. Spaziergänger haben auf einem Weg am Bad Honnefer Graben einen möglicherweise explosiven Fund gemacht. Im Laub versteckt lag dort eine Handgranate. Nun soll der Kampfmittelräumdienst anrücken.

Von Claudia Sülzen, 02.04.2017

Einen beunruhigenden Fund haben Spaziergänger am frühen Sonntagabend auf einem Weg am Bad Honnefer Graben gemacht: Etwas abseits der asphaltierten Straße, die entlang der Landesgrenze hinauf zum Commundo Tagungshotel und dem Schulareal des Schlosses Hagerhof führt, entdeckten sie im Laub liegend eindeutig erkennbar eine Handgranate. Am Abend wurde der Kampfmittelräumdienst erwartet, um das möglicherweise noch explosive Kriegsrelikt sachgerecht zu entsorgen.

Das Gebiet am Bad Honnefer Graben ist ein bei Spaziergängern sehr beliebtes Areal. Vor allem viele Hundebesitzer sind stets entlang des nahe verlaufenden Baches unterwegs. Auf der Rheinbreitbacher Seite, an einem südlich verlaufenden schmalen Pfad, machten die Spaziergänger die durchaus beunruhigende Entdeckung und verständigten daraufhin die Polizei. Sogleich machte die Nachricht von der Entdeckung die Runde. Die Polizei sicherte den Fundort umgehend ab und sperrte die Straße, auf der zu dieser Zeit allerdings nur wenige Autofahrer unterwegs waren. Wochentags fahren dort unter anderem die Schulbusse hinauf zum Hagerhof.

Ob die Handgranate noch intakt war, vermochten die Beamten vor Ort, die das Kriegsrelikt auch im Foto festhielten, nicht zu sagen. Noch am Abend wurden die Experten des Kampfmittelräumdienstes erwartet, um den Sprengkörper unter die Lupe zu nehmen und sodann fachgerecht zu entsorgen. Ob der Fund weitere Untersuchungen des Umfeldes nach sich ziehen muss, war am Abend ebenfalls unklar.