Kritik an Bürgerbegehren zum Stadtgarten

Grüne Lunge oder ungenutzte Brachfläche? Daran scheiden sich in Bad Honnef zurzeit die Geister.

Bad Honnef. CDU, Bürgerblock und FDP kritisieren das Bürgerbegehren gegen eine Bebauung am Stadtgarten in Bad Honnef. Die Fraktionen sind dafür, zu prüfen, ob dort gebaut werden kann oder nicht.

Wann immer es in Bad Honnef um potenzielle Neubauten geht, wird die Diskussion emotional. Aktuelles Beispiel: das Bürgerbegehren der Initiative „Rettet den Stadtgarten“ unter der Fragestellung „Soll der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 'Neues Wohnen an Alexander-von-Humboldt-Straße/ Am Spitzenbach/B 42' aufgehoben werden?“

Diese Frage aber werde der Komplexität des Themas keineswegs gerecht, kritisieren CDU, Bürgerblock und FDP. Und: So werde Stadtentwicklung blockiert. Sportlich gesprochen wäre es der „sudden death“ zu einem Zeitpunkt, zu dem niemand wissen könne, ob und wie das betroffene Areal entwickelt werden könne – ein Chance, die man sich nicht verbauen dürfe.

"Lehnen die Zielsetzung des Bürgerbegehrens ab"

„Die Ratsfraktionen von CDU, Bürgerblock und FDP lehnen die Zielsetzung des Bürgerbegehrens ab, eine bauliche Nutzung der seit Jahrzehnten verwahrlosten Brachfläche nördlich des Stadtgartens generell zu verhindern“, gaben die drei Fraktionen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zu Protokoll. Statt einfache Antworten auf komplexe Fragen zu geben, müsse die Bedeutung für die ganze Stadt gesehen werden. Die sei erheblich. „Wenn wir unsere Infrastruktur erhalten und eine soziale Balance der Bevölkerung sicherstellen wollen, müssen wir alle Chancen nutzen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, so Martina Ihrig, FDP-Fraktionsvorsitzende.

Es sei Aufgabe der Politik, das zu erkennen und im Sinn aller Bürger angemessen zu reagieren, „auch wenn dies nicht im Interesse der unmittelbaren Anlieger liegt“. Hansjörg Tamoj, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion: „Wir werden ein mögliches Bauvorhaben nur realisieren, wenn sich im Prüfverfahren keine grundsätzlichen Bedenken ergeben, die dem entgegenstehen. Aber wir müssen so mutig sein, zu prüfen. Sonst blockieren wir uns selbst. Das sagen wir nicht nur als Kommunalpolitiker, die das ehrenamtlich machen, sondern als Bürger.“

Bad Honnef in Balance halten

Stadtplanerisch gesehen gehe es darum, Bad Honnef in Balance zu halten, demografisch wie sozial, so Birgit Eschbach (FDP). Das Pendel schlage längst in die falsche Richtung aus: Die Infrastruktur im Tal sei ausgerichtet auf 27 000 Einwohner, 18 000 gebe es derzeit, so sehr sei die Stadt schon geschrumpft. Der Zuzug junger Familien sei unverzichtbar für eine ausgewogene Bevölkerungsentwicklung sowie erfolgreiche wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung.

CDU-Fraktionschef Sebastian Wolff: „Der städtische Anteil an der Einkommens- und an der Umsatzsteuer hängt von der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter ab.“ Die Debatte um die Schließung der Rhöndorfer Grundschule sei nur der Anfang. Tamoj: „Da gab es eine Gnadenfrist.“ Schon jetzt könnten die Kindergärten ihre Ü 3-Plätze nicht mehr belegen.

" Nichts für junge Familien"

Die Möglichkeiten zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums – laut Magazin „Capital“ sind die Immobilienpreise in Honnef seit 2013 um 27 Prozent gestiegen, der höchste Preisanstieg in NRW – seien knapp: Nur auf städtischem Grund sei es möglich, nicht „gewinnmaximiert“ (Tamoj), sondern sozial zu planen: „Wenn ein privater Investor Flächen entwickelt, dann entsteht hochpreisiger Geschosswohnungsbau.“ Wolff: „Und nichts für junge Familien.“ Ein Thema, das sich eigentlich die SPD zu eigen machen sollte, so Eschbach.

Das Argument, zuerst in Selhof-Süd zu bauen – das Areal ist laut Stadtentwicklungskonzept ab 2019 im Fokus –, ziehe nicht. Katja Kramer-Dißmann, Vizefraktionschefin des Bürgerblocks: „Auch wir sind gegen Innenstadtverdichtung. Aber man muss sich den Realitäten stellen. Selhof-Süd dauert mindestens zehn Jahre. Damit laufen wir in die Falle, denn dann sind Schulen und Kitas schon zu.“

Fraktionen für Aufstellung des Verfahrens

Auch bei weiterem Wachstum bleibe Honnef grün, begegnen die Parteien einer anderen Befürchtung. Ihrig: „60 Prozent des Stadtgebiets sind Wald. Im Kreis sind es 29 Prozent.“ Das mit dem Ausschussbeschluss angestrebte Verfahren solle in einem ersten Schritt prüfen, ob die Fläche geeignet sei. Umwelt- und Klimaaspekte, Fragen des Hochwasserschutzes – laut Hans-Heribert Krahe (Bürgerblock) Inhalt „dezidierter Prüfung samt Ausnahmetatbeständen“ –, Feinstaub- und Lärmbelastung würden geklärt. Wolff: „Da könnte sogar ein Mehrwert entstehen für die Anlieger.“ Und natürlich würden die Bürger mehrfach beteiligt.

Die Aufstellung des Bauleitverfahrens bedeute nicht zugleich, dass ein Satzungsbeschluss komme. Selbst wenn sich keine Bedenken ergäben, werde zu klären sein, in welchem Umfang Bebauung in dem Areal denkbar wäre. Tamoj: „Wenn es keine Bedenken gibt, werden wir das weiterverfolgen. Aber Stadtplanung funktioniert anders als früher. Da geht es um intelligente Lösungen, um Freiräume und Grün. Wir haben in der Verwaltung die Experten, die es braucht, das mit Augenmaß umzusetzen.“

Fazit: Die drei Fraktionen halten „im Sinne qualitativ guter Stadtentwicklung und verträglichen Wachstums an der Aufstellung des Verfahrens auch gegen den Widerstand unmittelbarer Anwohner fest“. Die letzte Entscheidung werde Ergebnis einer Abwägung aller Pro- und Contra-Argumente sein.

Stadtentwicklungskonzept Im Dezember 2016 hat der Stadtrat einhellig das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek), Rahmenkonzept Gesamtstadt, beschlossen. Es setzt den Orientierungsrahmen für städtebauliche Projekte und Aktivitäten der kommenden zehn bis 15 Jahre. Dabei stehen nicht nur klassische Planungsthemen wie Verkehr, Neubauten, öffentliche Räume und mehr im Zentrum, sondern auch weiche Standort- und Planungsfaktoren wie soziale Aspekte. Vertiefungen sind das „Integrierte Handlungskonzept (InHK) Stadterneuerung Innenstadt/ Rheinufer/ Rhöndorf“, das die Prüfung nördlich vom Stadtgarten inkludiert, sowie im Folgenden das „Stadtbezirkszentrum Aegidienberg/Berglage“ und der „Perspektivraum Bad Honnef-Süd“.