Festival der Toleranz

Das Benefizfestival „Seven Bands und Concert“ und Familientag finden statt am Samstag, 3. März, 15 bis 22 Uhr, in der Stadthalle Linz. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an den Reitverein Bruchhausen und die Frauenbegegnungsstätte Utamara.

Das Projekt wird unterstützt unter anderem durch Crowdfunding der VR-Bank. Info: www.vrbn.viele-schaffen-mehr.de/benefizkonzert-buendnis. Alle Bands treten ohne Gage auf, die Helfer sind ehrenamtlich im Einsatz.

Einlass in der Stadthalle ist ab 14 Uhr, Einlass in den Saal ab 14.30 Uhr. Um 14.45 Uhr begrüßt Schirmherr Bürgermeister Hans-Georg Faust. Ab 15 Uhr spielen im stündlichen Wechsel die Bands. In den Umbaupausen berichten verschiedene Akteure aus ihrer Sicht über Toleranz und Integration. Weitere Infos gibt es auf der Homepage von "Bündnis am Mittelrhein".