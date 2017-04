Polizeieinsatz wegen Drogenverfahren

Bad Honnef. Ermittler haben am Freitag eine Shisha-Bar in Bad Honnef durchsucht. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft Aachen auf Anfrage mitteilte, steht die Durchsuchung in Zusammenhang mit einem Drogenverfahren.

Am frühen Freitagmorgen waren Polizeibeamte in die Bar am Saynschen Hof/Ecke Linzer Straße gestürmt. "Dabei mussten auch Türen aufgebrochen werden", so Jost Schützeberg, Sprecher der Aachener Staatsanwaltschaft. Der Saynsche Hof wurde zeitweise abgesperrt.

Schützeberg erläuterte, die Durchsuchung stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da diese aber noch nicht abgeschlossen seien, wollte der Staatsanwalt keinerlei weitere Details nennen. Es habe im Zuge der Ermittlungen vorläufige Festnahmen gegeben, ob auch in Bad Honnef, wollte er ebenfalls aus taktischen Gründen nicht sagen.

Gerüchte, wonach es bei der Durchsuchung auch zu einem Schusswechsel gekommen sein soll, konnte er nicht bestätigen. "Soweit mir bekannt ist, hat es keine Schüsse gegeben", so Schützeberg.