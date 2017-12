Selhofer. Insgesamt 175 Schüler hatten kurz vor Weihnachten ihren großen Auftritt: In der voll besetzten Aula der Sankt Martinus Grundschule in Selhof spielten, sangen und tanzten sie ihr Weihnachtsmusical.

Von Alexander Hertel, 27.12.2017

Den Applaus mussten sich Eltern, Verwandte und Freunde bis ganz zum Schluss aufsparen. Zuvor war erst einmal zugucken angesagt beim Weihnachtsstück in der Pausenhalle der Selhofer Grundschule Sankt Martinus. Da es eine zusammenhängende Geschichte sei, so der Appell von Schulleiterin Anne Köppen vor Beginn der Aufführung an das Publikum, zwischen den einzelnen Szenen keinen Beifall zu spenden.

Sechs kurze Geschichten der Schriftsteller Selma Lagerlöf, Karl Heinrich Waggerl sowie der Kinderbuchautorin Else Schwenk-Anger hatte die Schulleiterin seit den Herbstferien zu einer Erzählung unter dem Titel „Und es begab sich“ zusammengefasst. In den vergangenen Wochen probten die Jungen und Mädchen ihre Einsätze, so Köppen. In dem Stück schlüpfte sie selbst in die Rolle der Großmutter, die ihrem Enkelkind, einer Schülerin aus der vierten Klasse, die Geschichte rund um die Geburt Christi erzählt.

Auf der Bühne setzten zeitgleich die insgesamt 175 Schüler der acht Klassen das Gesprochene szenisch um. Es ging jedoch nicht nur um Maria und Josef. In den einzelnen Kapiteln kamen unter anderem ein hartherziger Hirte, ein kleiner Floh, eine kleine Eule, ein Mädchen und ein kranker Vogel, eine dattelspendende Palme und der Räuber Horrificus vor. Eine gestaltete Stellwand diente als Stall, davor waren eine Krippe mit Stroh und ein Lagerplatz für die Hirten aufgebaut. Ein großer Weihnachtsstern tauchte den Raum in festliches Licht.

Zwischen den Stücken wurde es immer wieder musikalisch. Zu „Santa Claus is coming to town“ oder auch zu „Mitten in der Nacht“ von Rolf Zuckowski tanzten und sangen die Schüler. Da war es schwer für die Eltern, nicht doch schon früher ihre Begeisterung in Form von Applaus auszudrücken. Vor allem „Hört ihr, wie die Engel singen“ erwies sich mit als Höhepunkt. Rund 30 Jungen und Mädchen sangen in Weiß gekleidet und mit einem gelben Stern auf der Stirn das Gloria. „Schön“ und „wie süß“ waren einige der Kommentare, die aus den hinteren Reihen der bis auf den letzten Platz besetzten Aula zu vernehmen waren.

Selbst vereinzelter Applaus ertönte nach dem Stück, verstummte dann aber – vermutlich in Erinnerung an die Bitte – wieder schnell. Anders dann am Ende. Als die Geschichte mit einem Zitat von Selma Lagerlöf geendet hatte und alle Kinder gemeinsam „Alle Jahre wieder“ anstimmten und Köppen allen frohe Weihnachten gewünscht hatte, entlud sich die aufgesparte Freude in langem Applaus.