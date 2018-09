Straßen gesperrt

Unter anderem die B 42 wird in der Nacht zu Freitag wegen eines Schwertransports gesperrt.

Siebengebirge/Bonn. Für den Transport eines riesigen Transformators von ABB in Bad Honnef zum Bonner Hafen wird in der Nacht zu Freitag unter anderem die B42 für eine Stunde gesperrt.

In der Nacht zu Freitag rollt ein Schwertransport vom Siebengebirge nach Bonn – Folge sind Sperrungen, unter anderem der Bundesstraße 42. Das teilte am Mittwoch die zuständige Bezirksregierung mit. So muss die B 42 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Ost und der Anschlussstelle Königswinter im Zeitraum zwischen etwa 23.30 und 0.30 Uhr gesperrt werden.

Laut Sprecher Dirk Schneemann startet der Schwertransport bei ABB in Bad Honnef, Zielort ist der Bonner Hafen. Bei der Ladung handelt es sich um einen Transformator. Das Transportgewicht beträgt 219 Tonnen, die Gesamtlänge rund 36,5 Meter.

Verkehrsteilnehmern in Richtung Königswinter wird empfohlen, die A 59/B 42 über die A 3 zu umfahren. Verkehrsteilnehmer mit Zielen in Rheinnähe müssen die A 59 an der Anschlussstelle Ramersdorf über die A 562 verlassen.

Teilweise gegen die Fahrtrichtung

Über die Königswinterer Hauptstraße können Dollendorf und Königswinter erreicht werden. Verkehrsteilnehmer in Gegenrichtung verlassen die B 42 an der Anschlussstelle Königswinter. Sie erreichen die A 59 über die Königswinterer Hauptstraße.

Auf seinem Weg nach Bonn muss der Transport teilweise rückwärts rangieren, um enge Kurven zu bewältigen, und entgegen die Fahrtrichtung fahren, so in der Anschlussstelle Bonn-Ramersdorf und auf der A 562.

Laut Bezirksregierung geht es über die Anschlussstelle Bonn-Zentrum, dann über Friedrich-Ebert-Allee, Willy-Brandt-Allee, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenau- und Brassertufer, Rheingasse, Belderberg, Bertha-von-Suttner-Platz in Richtung Römerstraße. Über diese erreicht der Transport schließlich die Werftstraße und die Zufahrt zum Bonner Hafen.