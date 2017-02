Kommentar zu doppelten Kita-Gebühren für Honnefer Familie

Bad Honnef. Die Art und Weise, wie Bonn und Bad Honnef den im Kinderbildungsgesetz vorgesehenen Finanzausgleich anwenden, hat mit Familienfreundlichkeit nichts zu tun, meint GA-Redakteurin Katrin Janßen.

Journalisten sind keine Juristen. Sie können nur Meinungen einholen und gegenüberstellen. Und daraus ihre Schlüsse ziehen. Im Fall der Familie Böttcher haben es Journalisten besonders schwer, denn weder die Stadt Bad Honnef noch die Stadt Bonn wollen sich zu den konkreten Vorgängen äußern. Die Gelegenheit, das eigene Vorgehen zu erläutern und um Verständnis dafür zu werben, warum sie welchen Schritt unternommen haben, wollten sie nicht nutzen.

Juristen, denen der GA die bislang vorliegenden Fakten gezeigt hat, äußerten sich mehr als irritiert über das Vorgehen der beiden Städte. Besonders, da das Kinderbildungsgesetz in diesem Fall gewisse Spielräume lässt. Dass die Stadt Bonn rückwirkend vom Interkommunalen Finanzausgleich Gebrauch machen will, lange nachdem das Betreuungsverhältnis offiziell und in beiderseitigem Einvernehmen beendet ist, mutet zumindest seltsam an.

Aber ganz unabhängig von der juristischen Bewertung des Vorgangs: Es kann doch nicht sein, dass eine Familie nachträglich das Doppelte für einen Kindergartenplatz zahlt, nur weil sie von einer in die andere Stadt gezogen ist. Denn selbst wenn die Stadt Bonn irgendwann die bereits gezahlten Beiträge erstattet, müssten die Eltern dann immer noch mehr als 4000 Euro für sieben Monate Betreuung von zwei Kindern bezahlen und damit eben das Doppelte von dem, was sie ursprünglich bezahlt hatten. Wie kann das sein? Das ist nicht zu fassen. Und hat vor allem nichts mit Familienfreundlichkeit zu tun, die man sich in beiden Städten gerne auf die Fahne schreibt. Es ist ein Skandal.