Neues Angebot in der Innenstadt

Bad Honnef. Eine neue Abend-Veranstaltungsreihe soll das besondere Honnefer „Flair“ wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Zwischen Ende Mai und Ende September können die Besucher einmal im Monat auf dem Marktplatz internationale Speisen genießen.

Die Honnefer Innenstadt hatte es in der letzten Zeit nicht leicht. Erst die Kanalbaustelle, die sich bei den Geschäftsleuten durch empfindliche Einbußen bemerkbar machte, dann die Schließung von Kaiser's, die der Innenstadt einen wichtigen Frequenzbringer genommen hat.

Aber die Geschäftsleute wollen den Kopf nicht in den Sand stecken, im Gegenteil: Mit der Veranstaltungsreihe „Abendlicher Schlemmer-Markt“ soll frischer Wind in die City kommen, das besondere Honnefer „Flair“ wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Und nicht zuletzt: „Wir wollen wieder mehr an uns und unsere Stärken glauben“, formuliert es Centrum-Sprecher Georg Zumsande.

Los geht es am Freitag, 26. Mai. Bis zum 29. September kann an jedem letzten Freitag im Monat ab 16 Uhr auf dem Marktplatz geschlemmt werden. Zusätzlich zur Gastronomie rund um den Marktplatz („Zumsande: „Die steht bei der Aktion für uns besonders im Fokus“) wird es neun mobile Feinkoststände geben.

Das Konzept hat sich in Troisdorf, wo es Centrum-Mitglied Jürgen Kutter mit seiner Veranstaltungsagentur bereits einführte, bewährt und wird dort sehr gut angenommen. Das Angebot der „Foodtrucks“ ist vielfältig: Die „Lieblingsburger“ aus dem benachbarten Königswinter sind ebenso dabei wie „Falote“ mit asiatischen und orientalischen Spezialitäten. Außerdem gibt es Suppen, Bierkroketten, Knoblauchbrot, das niederländische Fischgericht Kibbeling, Currywurst und schwäbische Spezialitäten, Steaks und Champagner. Für die Gäste werden zusätzliche Tische und Bänke aufgestellt und mit weißen Hussen versehen. „Es soll ein einheitliches Bild sein“, so Zumsande.

Genuss an lauen Abenden

Dass dieses besondere Angebot bei den Gästen aus Bad Honnef und Umgebung gut ankommen wird, davon sind Kutter und Zumsande überzeugt. Nicht zuletzt, weil ja auch beim Martini-Markt das Treffen mit Freunden und das Gespräch oft im Mittelpunkt eines Besuches stünden. „Diese besondere Atmosphäre wollen wir übertragen“, so Zumsande. „Und an lauen Sommerabenden ist gerade die Außengastronomie hier in Honnef ja sowieso gut besucht, die Menschen genießen das.“

Inwieweit sich die anderen örtlichen Geschäftsleute beteiligen, zum Beispiel mit verlängerten Öffnungszeiten, ist derzeit noch unklar. „Der Weg ist das Ziel, wir machen da niemandem Vorschriften, das kann jeder machen, wie er will“, sagt Zumsande. Derzeit ist eine Öffnung des Marktes bis jeweils 22 Uhr geplant, „aber ich kann mir vorstellen, dass es an einem besonders schönen Sommerabend auch einmal länger werden könnte“.

„Wir werden die Aktion umfangreich bewerben“, kündigt Zumsande an. Aber er sieht keinen Erfolgsdruck. „Wir haben den ganzen Sommer Zeit und können die Sache wachsen lassen.“ Und deswegen fürchtet Kutter auch die Frage nach dem Wetter nicht, denn selbst wenn es an einem Abend schlecht sein sollte – es kommen ja noch weitere.

Der „Abendliche Schlemmer-Markt“ steht jeweils freitags am 26. Mai, 30. Juni, 28. Juli, 25. August und 29. September ab 16 Uhr auf dem Bad Honnefer Marktplatz. Fest stehen auch bereits die Termine für das Rosenfest vom 9. bis 11. Juni und den Martini-Markt vom 25. bis 29. Oktober.