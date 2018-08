Foto von der Rheinpromenade

Die Rheinpromenade in Unkel.

Siebengebirge. Dunkle Wolken lassen nicht nur die Regenwahrscheinlichkeit in diesen Tagen steigen, sondern sorgen auch für tolle Fotomotive - wie an der Rheinpromenade in Unkel.

Von Alexander Hertel, 12.08.2018

Dunkle Wolken ballen sich zusammen: Von der anderen Rheinseite sucht sich die graue Wand ihren Weg und droht, über den Rhein auch Unkel und das Siebengebirge zu erreichen. Was in den vergangenen Tagen bereits für den einen oder anderen Schauer sorgte, bringt aber auch ein tolles Fotomotiv mit sich.

Am Wochenende können sich ebenfalls wieder einige (Regen-)Wolken vor die Sonne oder über den blauen Himmel schieben, dafür wird es mit Temperaturen bis zu 28 Grad wärmer. Bestes Wetter also, die schöne Rheinpromenade entlang zu spazieren - oder das nächste Foto zu schießen.

Aktuelle Informationen zum Wetter gibt es auf www.ga-bonn.de/wetter. Aktuelle Unwetterwarnungen unter www.ga-bonn.de/wetterwarnungen