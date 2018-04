Stadtfest am Wochenende

Hingucker wie diesen Walk-Act, aufgenommen vor zwei Jahren, gibt es wieder am Wochenende nach Ostern in Bad Honnef.

Bad Honnef. Wenn die Vorhersagen der Meteorologen stimmen, wird es auch wettertechnisch ein Frühlingsauftakt nach Maß: Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, heißt es in Bad Honnef wieder „Fühl Dich frühlich“.

Er misst stattliche 2,40 Meter, hat immer seine Gartenschubkarre dabei, und sein Name ist Programm: Immanuel Immergrün. Am kommenden Wochenende, 7. und 8. April, ist der ungewöhnliche Gartenfreund und sogenannte Walk-Act, mit bürgerlichem Namen Ludger Hollmann, in Bad Honnef zu Gast.

Auch sonst haben die Bad Honnefer Geschäftsleute wieder alle Register gezogen für einen Frühlingsauftakt nach Maß. Die zwei Tage unter dem Motto „Fühl Dich frühlich“ bieten Unterhaltung, jede Menge Information und Beratung sowie einen entspannten Einkaufsbummel in der Innenstadt, versprechen die Ausrichter.

„Unser Ziel ist es bei jedem Event, Bad Honnef in all seinen Facetten zu zeigen und damit auch Lust zu machen, diese schöne Stadt immer wieder zu besuchen“, sagt Jürgen Kutter. Was die Organisation des Frühlingsmarktes angeht, laufen die Fäden wie schon in den Vorjahren beim „Marktmacher“ der Innenstadtgemeinschaft Centrum zusammen. Insgesamt 60 Stände, die an beiden Markttagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet sind, werden für „Fühl Dich frühlich“ aufgebaut.

Geschäfte öffnen am Sonntag

Frühling all überall: Die gesamte Stadt wird dazu frühlingshaft dekoriert, thematische Schaufensterdekoration der einzelnen Geschäfte inklusive. Vom Ratgeberbuch für den heimischen Garten bis zur passenden Beleuchtung für die Terrasse reicht im Einzelhandel die Beratung. Und das auch am Sonntag: Die Geschäfte öffnen nicht nur am Samstag von 10 bis 18 Uhr, sondern zusätzlich am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Neu ist: Auch die obere Fußgängerzone wird mit Ständen bestückt und so noch mehr als bisher einbezogen in das – auch optische – Gesamtkonzept.

Um der Sicherheit in der engeren Passage genüge zu tun, werden dazu erstmals speziell schmalere Stände genutzt, berichtet Kutter. Diese bestücken die ansässigen Einzelhändler und nutzen so die Chance, neue Trends von der Mode bis zum Wohnaccessoire noch besser zur Geltung zu bringen und zugleich den Marktcharakter in der Stadt zu unterstreichen.

Nicht zuletzt, auch darum geht es bei diesem Frühlingsevent, so Kutter: Es ist eine Leistungsschau des örtlichen, meist inhabergeführten Einzelhandels. Ergänzt wird das heimische Angebot durch das der Standbetreiber rund um den Markt sowie auf der oberen Bahnhofstraße.

Das Angebot dort reicht von Ausstellungen rund um den Garten- und Landschaftsbau über Biogemüse und Feinkost, afrikanisches Kunsthandwerk, Outdoormöbel, Keramik aus Marokko und Lederartikel bis zum kulinarischen Ausflug nach Spanien oder Chile. Die Confiserie Coppeneur präsentiert ihre süßen Leckereien, ebenso gibt es Feinkost vom Gewürz bis zu Essig und Öl. Und apropos Freiluftsaison: Natürlich wird auch angegrillt.

Auswärtigen Besuchern empfiehlt Kutter dringend, mit Bus und Bahn anzureisen. „Dann kann man auch ohne Reue einen Rosé-Champagner oder je nach Wetterlage ein kühles Helles genießen“, so Kutter mit einem kleinen Augenzwinkern. Wer dennoch mit dem Auto kommt, dem sei der Großraumparkplatz an der Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 66 empfohlen. Kutter: „Von dort sind es ja nur einige wenige Minuten Fußweg in die Innenstadt, und der Weg lohnt sich allemal.“