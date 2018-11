Rommersdorf. Die Fällung der Dorflinde hat für Aufregung in Rommersdorf gesorgt, da Anwohner nicht informiert wurden. Nun ist eine angemessene Ersatzpflanzung am Annaplatz geplant.

Für die am Annaplatz gefällte Dorflinde wird es eine angemessene Ersatzpflanzung geben. Das sagte die Stadtverwaltung nun im Stadtrat auf Anfrage von FWG-Fraktionschef Manfred Rauw zu. „Und das wird ganz sicher kein Streichholz sein“, ergänzte Fabiano Pinto, Geschäftsbereichsleiter Städtebau auf eine entsprechende Nachfrage Rauws.

Wie berichtet, hatte die Stadt den kranken Baum Ende Oktober entfernen lassen. Ein Gutachten hatte ergeben, dass der Baum nicht mehr standsicher gewesen und damit die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet sei, so die Stadt. Anwohner hatten sich allerdings empört, weil sie über die Fällung nicht informiert waren. In einer Pressemitteilung hatte die Stadt zwar über eine ganze Reihe Fällungen in der Stadt, so der Eiche am Kursaal, vorab informiert, nicht aber über die Fällung in Rommersdorf.

„Unglücklicherweise wurde die Linde in Rommersdorf trotz ihrer Bedeutung nicht explizit benannt. Die Verwaltung bedauert, dass es hier zu einer Informationslücke gekommen ist“, hieß es in der Antwort auf die Anfrage Rauws. Unabhängig davon sei „an dem bisherigen Standort der Linde selbstverständlich eine Ersatzpflanzung vorgesehen, die bis Frühjahr 2019 durchgeführt werden soll“, so die Verwaltung. „Dazu müssen wir uns aber zunächst die Baumscheibe ansehen“, so Pinto. Grund: Es sei nicht auszuschließen, dass der Baum zu wenig Platz gehabt habe und gerade deshalb krank geworden sei.