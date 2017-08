Proklamation von Ann-Kathrin Püllen

RHÖNDORF. Ann-Kathrin Püllen wird beim Rhöndorfer Weinfest am ersten September-Wochenende inthronisiert. An ihrer Seite steht ihre Freundin Katharina Gilbert.

Von Roswitha Oschmann, 26.08.2017

Die Personalie war streng geheim – bis zwei bildschöne junge Damen in die Bauernstube des Café Profittlich kamen. Für Ann-Kathrin Püllen geht der Traum in Erfüllung, einmal Weinkönigin von Rhöndorf zu werden. Und ihre Freundin Katharina Gilbert steht als Prinzessin an ihrer Seite, wenn sie beim 49. Weinfest vom 1. bis 3. September proklamiert wird.

Im Jubiläumsjahr des Café Profittlich ist alles etwas anders – auch die Vorstellung der Weinkönigin. Deren Präsentation fand diesmal im großen Kreis statt bei einem guten Tropfen und Knabbergebäck statt. Aus zwei Gründen: Peter Profittlich und seine Schwester Karla haben im 125. Jahr des Bestehens ihres Familienunternehmens die Schirmherrschaft über das Weinfest übernommen, und die Weinkönigin kommt aus dem Hause Profittlich.

Bereits vor geraumer Zeit bewarb sich das Mädchen mit den dunklen Augen für dieses Amt bei Winzercorps-Chef Udo Krahe. Aber der vertröstete sie, wie er nun bei der Vorstellung spitzbübisch verriet. Dabei war der Plan zusammen mit Peter Profittlich bereits „ausgeheckt“, die junge Kandidatin im Jubiläumsjahr zu Königin Ann-Kathrin I. zu inthronisieren. „Seit März dieses Jahres weiß ich es“, erzählte diese. Seit einigen Jahren kellnert die 24-Jährige in ihrer Freizeit im Café.

Königin verschenkt Wein mit Spezialetikett

Dabei lernte sie auch Katharina Gilbert (28) kennen; die Bäckergesellin wurde ihre Freundin und ist nun auch die Prinzessin an ihrer Seite. „Das war von Anfang an klar“, sagte Ann-Kathrin Püllen. „Sie ist seit einigen Jahren als Allroundkraft in unserem Betrieb beschäftigt, und sie ist über zwei Ecken mit meiner Familie verwandt“, erklärte Schirmherr Profittlich den Gästen. Sein schwindelig machender Stammbuch-Exkurs: „Ann-Kathrins Urgroßmutter Gerda Dix war eine geborene Profittlich und die Schwester meines Großvaters Peter Profittlich. Ann-Kathrins Urgroßvater Josef Dix senior war der Bruder meiner Honnefer Großmutter Ännchen Wierich, geborene Dix, das war die Mutter meiner Mutter aus Honnef. Und somit war Josef Dix junior, der Opa von Ann-Kathrin, gleichzeitig der Vetter meines Vaters und der Vetter meiner Mutter.“

Peter Profittlich wünschte Ann-Kathrin eine gute Regentschaft. „Ich glaube fest daran, dass Du mit Deinem Charme und Deiner Ausstrahlung die Herzen der Menschen eroberst.“ Die Königin wird bei Besuchen ihren eigenen Wein mit Spezialetikett verschenken. Und der Schirmherr sagte ihr direkt zu, dass er die Kosten hierfür übernehmen wird.

Die künftige Königin ist die Tochter von Ralf und Marie-José Püllen, dem Rhöndorfer Schützenkönigspaar 2013. Ann-Kathrin besuchte die Löwenburgschule und das Sibi, machte ihren Bachelor an der Europäischen Fachhochschule in Brühl. Im Oktober beginnt sie ihr Fernstudium an der Technischen Universität Chemnitz zum Master im Fach Eventmarketing. Ihr berufliches Ziel: Messearbeit.

Proklamationsgewand bleibt ein Geheimnis

Prinzessin Katharina Gilbert ging als Selhofer Mädchen in die Grundschule Sankt Martin, später in die Konrad-Adenauer-Schule und die Realschule Sankt Josef. Bei Breuer in Oberkassel erlernte sie das Bäckerhandwerk und ist seit vier Jahren im Hause Profittlich tätig. Ihre Hobbys sind Kino, Lesen, Kochen und Backen. Die Königin in spe näht sehr gern. Aber wie das Proklamationsgewand aussehen wird, verrieten die jungen Damen nicht. Nur so viel: Sie seien beide ziemlich aufgeregt.

Brauchen sie gar nicht. Die noch amtierende Königin Jessica I. hat dem Winzercorps zugesagt, künftige Königinnen in ihr Amt einzuweisen. Mit ihren beiden Schwestern Janine und Kathi als Prinzessinnen hatte sie in den beiden vergangenen Jahren regiert. Den drei Mädels und ihren Eltern, Helmut und Ilona Gottsauner, dankte Udo Krahe herzlich für ihren Einsatz. Blumen gab es auch für Uschi Saber – sie war vor 25 Jahren Weinkönigin. Und Wein für Karl Schürmann. Der Uhrmachermeister feierte 86. Geburtstag.