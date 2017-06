Freizeit in Bad Honnef

Bad Honnef. Am bisher heißesten Tag des Jahres kamen mehr als 3200 Schwimmer ins Freibad auf der Insel Grafenwerth. Ein Fun-Jumpcontest, Minigolf- und Grillwettbewerbe sollen zusätzlich zum Badespaß Besucher nach Bad Honnef locken.

Das war mal ein Saison-Start nach Maß: Die Besucherzahlen im Freibad auf der Insel Grafenwerth haben schon kurz nach Öffnung des Bades für den Sommer erste Rekorde gebrochen. Der beste Tag bisher war der 27. Mai. An diesem Samstag, der mit hochsommerlichen Temperaturen um 31 Grad Celsius auch sonst rekordverdächtig und der bislang heißeste Tag des Jahres war, kamen 3213 Badegäste. In den kommenden Wochen und Monaten gibt es zudem wieder einige Sonderveranstaltungen im Freibad auf Grafenwerth.

Seit dem Jahr 2000 werden die Zahlen registriert – und noch nie waren sie Ende Mai/Anfang Juni so hoch, teilte die Stadtverwaltung mit. Wie berichtet, war pünktlich zum Saisonstart in einige Neuerungen investiert worden, so eine Erneuerung von Duschen und Toiletten. Gerade bei dem großen Andrang habe sich auch diese Änderung schon bewährt: Die neuen Kassen-Automaten sorgten für einen schnelleren Einlass und würden von den Besuchern auch immer öfter genutzt. Großen Anklang finde der Shop: Schwimmbrillen, Bälle, Wasserbombenbälle und Schwimmflügel seien Dauerrenner im Verkauf. Auch der neue Basketballkorb im Wasser werde gut angenommen. Mit verschiedenen Events soll das Freibad zusätzlich attraktiver werden.

Profispringer geben Tipps

So findet am Sonntag, 2. Juli, ein Fun-Jumpcontest mit Turmspringen- und „Arschbomben-Wettbewerb“ statt. Teilnehmen kann jeder ab 14 Jahren. Tipps und Tricks gibt es von Profispringern des SV Neptun Aachen. Benedikt Donay, der zwölfmal Deutscher Jugendmeister war sowie fünfter bei den Juniorenweltmeisterschaften, und Alexander Lube – achtmaliger Deutscher Vize-Jugendmeister – sind mit von der Partie. In der Jury sitzen unter anderem Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff und Anna-Lu Masch, Initiatorin von „Bad Honnef tanzt“. Am Sonntag, 9. Juli, ist der „Sport- und Beautytag“. Zahlreiche Anbieter aus dem Sport- und Beautybereich informieren zu aktuellen Trends und Angeboten. Dabei können die Besucher Probetrainingseinheiten absolvieren. Aus dem Kosmetik- und Wellnessbereich gibt es wertvolle Ratschläge.

Der Fokus am Sonntag, 16. Juli, liegt auf der angrenzenden Minigolf-Anlage. Dort finden die ersten Bad Honnefer Stadtmeisterschaften im Minigolf statt. Das Turnier richtet sich an Einzelteilnehmer sowie Mannschaften. Teilnehmen kann wiederum jeder ab einem Alter von 14 Jahren. Um den Genuss geht es am Sonntag, 20. August, mit Grillmeisterschaft und Bierbörse. Teams aus der Region kämpfen um den Titel „Bad Honnefer Grillchampions“ Für die fachkundige Anleitung sorgt Schmidt Freizeit; in der Jury sitzt unter anderem der renommierte Grillmeister Marc Güldenring.

Bewerbungen, insbesondere für Fun-Jumpcontest, Minigolfturnier und Grillmeisterschaft, werden angenommen unter redaktion@creativ-badhonnef.de oder telefonisch unter (02224) 96 00 523.