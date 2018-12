Positive Bilanz in Bad Honnef

Bad Honnef. Der Freundeskreis Reitersdorfer Park hat zum Jahresende, auch dank eines Rekords bei Diner en blanc, eine positive Bilanz gezogen. Die Pflege des Parks und die Sanierung der Burgruine stehen weiter auf der Agenda.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.12.2018

Sie sind unermüdlich, wenn es um die Parkpflege und die Rekonstruktion der Burgruine geht, und sie haben großen Erfolg: Die Mitglieder des Freundeskreises Reitersdorfer Park ziehen zum Jahresende eine positive Bilanz.

Finanzen: Die Freunde des Reitersdorfer Parks verzeichneten in diesem Jahr einen Spendenrekord. Mehr als 10 000 Euro wurden bei den verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen im Park eingesammelt. Das macht ein Viertel aller Spenden aus, die die Parkfreunde seit ihrer Gründung vor rund neun Jahren einwarben.

Rekord beim Diner en blanc

Veranstaltungen: Den Löwenanteil der Spenden erhielten die Parkfreunde beim Diner en blanc. Rund 1000 Besucher nahmen an dem Picknick in Weiß teil – auch dies ein Rekord. Alle genossen die Stimmung zur Sommersonnenwende im Park und öffneten großzügig ihre Geldbörsen, um die Parkfreunde bei ihren Vorhaben zu unterstützen.

Auch die vier sonntäglichen Konzerte unter den alten Bäumen brachen Geld ein für die Instandhaltung und Verschönerung des Parks, den viele Menschen erst über diese Veranstaltungen kennenlernten. Darüber hinaus starteten die Parkfreunde zu Beginn des Jahres eine Postkartenaktion. Bei Vorträgen zur Geschichte der Burgruine und einer Aktion in der Fußgängerzone wurden diese Postkarten gegen Spenden abgegeben.

Hunderte von Arbeitsstunden im Park

Parkreinigung: Die rund 30 Aktiven verbrachten in diesem Jahr wieder Hunderte von Arbeitsstunden im Park, um ihn zu pflegen und zu verschönern. Der Frühjahrsputz gehört fest in den Jahreskalender. Dabei wurden wieder Graffiti entfernt, die Schach- und Mühle-Spielfelder gereinigt und diverse Pflanzungen vorgenommen. 2018 wurden zusätzliche Reinigungsaktionen durchgeführt. Erst vor wenigen Wochen hat sich der Freundeskreis den Teich vorgeknöpft. Mehr als fünf Jahre naach der letzten Reinigung hatte sich auf dem Grund eine dicke Schlammschicht gebildet und das Wasser, das zugleich den Basaltbrunnen neben der Pergola speist, war voller Algen.

Das Teichwasser wurde komplett abgelassen, die Fische wurden in Sicherheit gebracht und die dicke Schlammschicht entfernt. Dabei arbeiteten die Freunde des Reitersdorfer Parks wieder eng mit dem städtischen Bauhof und dem Abwasserwerk zusammen. Die Parkfreunde danken den Mitarbeitern der Stadt für ihre schnelle und konstruktive Unterstützung bei allen Projekten. Neben dem Teich erhielt auch die Brunnenanlage mit den hangseitigen Kaskaden eine Grundreinigung. Jetzt sprudelt das Wasserspiel wieder kristallklar.

Großes Vorhaben Burgsanierung

Pflanzungen: Mit einem Teil des Spendengeldes sollen am Teich Rhododendren gepflanzt werden, die dem Park im Frühsommer kräftige Farbtupfer verleihen. Diese Aktion ist Teil eines Pflanzplans, der mit der Stadt erarbeitet und nach und nach mit Hilfe der Parkfreunde umgesetzt werden soll. Anlass war der Umstand, dass immer mehr Honnefer Bürger Bäume oder Sträucher für den Park spenden wollen. Um zukünftig diese Angebote sinnvoll einsetzen zu können, wurde der Plan entwickelt.

Burgsanierung: Auch die Sanierung der Burgruine sei in diesem Jahr wieder ein gutes Stück vorangekommen, teilen die Parkfreunde mit. Sie war im vergangenen Jahr im inneren Teil der Grundmauerreste begonnen worden. Ein weiterer Abschnitt, konkret die südliche Außenmauer, wurde von den ehrenamtlichen Helfern im Oktober in mühsamer Kleinarbeit mit Messern und Hacken vom Unkraut befreit. Loser Mörtel wurde entfernt und die lockeren Steine wurden freigelegt. Geplant ist, diesen Mauerabschnitt sogar noch in diesem Jahr von einer Fachfirma wieder ordnungsgemäß sichern zu lassen.

Das große Vorhaben Burgsanierung wird die Parkfreunde allerdings auch im kommenden Jahr beschäftigen. Ziel sei es, die brüchigen Mauern des Bodendenkmals wieder so herzurichten, dass sie auch die kommenden Jahrzehnte überstehen können, ohne dass immer mehr Steine verloren gehen. Auch hier arbeiten die Parkfreunde eng und gut mit der Stadt zusammen, so Annette Stegger im Namen der Initiative.

Große Pläne für die Zukunft

Pläne: Für die Zukunft hat der Freundeskreis weitere große Pläne. Nicht nur die bestehenden Elemente des Parks sollen erhalten bleiben. Die Parkfreunde möchten das Areal mit weiteren Angeboten für Bewohner und Besucher noch attraktiver machen. Ziel ist es, den alten Kurparkcharakter aufleben zu lassen, indem unter anderem im Park ein Trinkbrunnen mit Bad Honnefer Mineralwasser eingerichtet wird.

Die mittlerweile stillgelegte Edelhoffquelle liegt nur wenige Meter vom Park entfernt. Es gelte zu prüfen, mit welchem Aufwand diese Quelle für Erholungsuchende nutzbar gemacht werden kann. Die Parkfreunde haben diesbezüglich bereits erste Gespräche geführt.

Mehr Infos über den des Freundeskreis Reitersdorfer Park gibt es im Internet unter www.reitersdorf.de. Ansprechpartnerin ist Annette Stegger, E-Mail: annette@stegger.de.