Brückenschlag der Generationen

Bad Honnef. Schüler der neunten Klassen der Sankt-Josef-Realschule helfen seit Oktober bei verschiedenen Angeboten und Tätigkeiten in Seniorenheim Marienhof in Bad Honnef aus. Nun haben alle eine positive Bilanz gezogen.

Von Alexander Hertel, 29.06.2017

„Das Baby hat das Laufen gelernt“, freut sich Stefan Rost, Leiter der Bad Honnefer Sankt-Josef-Realschule, über ein gemeinsames Projekt mit dem Seniorenheim Marienhof. Schüler der beiden neunten Klassen helfen seit Oktober bei verschiedenen Angeboten und Tätigkeiten in der Einrichtung aus. Nun haben sie sich zum Abschluss des Schuljahres alle zusammen getroffen – und beim Eisessen bei hochsommerlichen Temperaturen eine ausgesprochen positive Bilanz gezogen.

Manigeh Agai, Leiterin des Sozialen Dienstes, bezeichnet die Zusammenarbeit als „einen großen Erfolg“. Auch die Senioren würden sich freuen, wenn die Jugendlichen zu ihnen kommen, berichtete sie. Einrichtungsleiter Ralf Burtscheidt spricht von einem gelungenen Austausch zwischen Jung und Alt, während der Schulleiter das Projekt als „Brückenschlag“ zwischen den Generationen bezeichnet.

Brückenschlag im Jahr 2014 ins Leben gerufen

Dabei lief dieser Brückenschlag, 2014 ins Leben gerufen, zunächst nicht so gut wie erhofft. Nur wenige Schüler meldeten sich in den ersten beiden Jahren, dazu sprangen einige schnell wieder ab. Doch im vergangenen Jahr wurde das „Verhalten evaluiert“, wie Agai sagt, das Projekt also einer Überprüfung unterzogen.

Das Ergebnis: Nun kommen nicht wie zuvor immer nur ein Schüler und einer der Senioren zusammen. Die Mädchen und Jungen beteiligen sich stattdessen an den Gruppenaktivitäten. Und es funktioniert: 17 Schüler der Klassen 9 a und 9 b machen bei dem freiwilligen Projekt mit. Stefan Rost ist „froh, dass es so gut läuft“ und dass sich die Partnerschaft so gut entwickelt.

Die Schüler sind beim Singkreis oder bei der Sitzgymnastik mit dabei, helfen beim Basteln, gehen mit den Senioren spazieren oder lesen den Bewohnern vor, erzählt Deutschlehrerin Helia Kronz, die das Projekt vonseiten der Schule leitet. Ein Großteil der überwiegend weiblichen Teilnehmer – nur einer ist männlich – hilft jede Woche aus.

Ehrenamtliche Arbeit "einfach mal ausprobieren"

„Wir haben da Lust drauf, das machen wir gerne“, meint etwa Luisa, die zusammen mit Maribel jeden Freitag beim Bingokreis aushilft. Zu ihrer Motivation ergänzte Maribel: „Ich wollte ehrenamtliche Arbeit einfach mal ausprobieren“. Céline, die einmal in der Woche zum Vorlesen in den Marienhof kommt, freut sich vor allem über die Reaktionen: „Es ist immer schön, wenn die alten Menschen sich freuen“, sagt sie.

Zwei Ziele sollen mit der Partnerschaft verfolgt werden, erklärte Schulleiter Rost. Neben dem „Brückenschlag zwischen Alt und Jung“ soll das Projekt auch der Berufsorientierung dienen. Einen Einblick bekommen die Schüler nicht nur im Seniorenheim selbst, sondern auch in den eigenen Klassenräumen.

Großer Bedarf an Mitarbeitern in der Pflege

Einrichtungsleiter Ralf Burtscheidt besucht dazu auch die Schule, um über die Arbeit in Pflegeberufen und entsprechenden -einrichtungen zu erzählen. Doch nicht nur die Schüler, die, so Agai, „sehr höflich, sehr respektvoll und sehr geduldig“ mit den Senioren umgehen, sollen etwas von dem Austausch haben. Neben der wöchentlichen Hilfe hofft die Leiterin des Sozialen Dienstes, dass der ein oder andere auch künftig in der Pflege bleibt.

„Es gibt einen großen Bedarf an Mitarbeitern in diesem Bereich“, fasst sie die Situation zusammen. Und vielleicht findet sich ja auch die ein oder andere Nachwuchskraft unter den Realschülern wieder. Interesse, die wöchentlichen Besuche auch nach Ende des Schuljahres fortzusetzen, haben an diesem Nachmittag auf jeden Fall einige der Schüler gezeigt.