Feuerwehr probt für den Ernstfall

Bad Honnef. Vier Wochen nach der letzten Großübung in der Bad Honnefer Innenstadt hat die Feuerwehr dort am Mittwochabend erneut für den Ernstfall geübt. Eine große Rauchwolke war deutlich zu sehen.

Die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises hatte einige besorgte Anfragen bekommen, nachdem am Mittwochabend die große Rauchwolke in der Honnefer Innenstadt zu sehen war. Allerdings konnten die Mitarbeiter sofort beruhigen: Es handelte sich erneut um eine - sehr realistische Übung - in dem leerstehenden Gebäude, das demnächst abgerissen wird. Auch bei der vorangegangenen Test für die Wehren hatte es zu Übungszwecken in dem Gebäude tatsächlich gebrannt. Während Polizei, das nahe gelegene Krankenhaus und andere Behörden informiert waren, werden solche Übungen vorher nicht angekündigt, da sie auch für die teilnehmenden Wehrleute eine Überraschung sein sollen.

An den Szenarien solcher Übungen wird lange gefeilt, es werden bewusst Fallstricke eingebaut, um zu sehen, ob die Einsatzkräfte auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Auch das Zusammenspiel wird dabei getestet. Das Gelände ist für die Wehrleute eine besondere Herausforderung: Es liegt mitten in der Stadt, ist nur über kleine Straßen zu erreichen - was es für die großen Löschfahrzeuge besonders schwierig macht. Das ehemalige Kloster selbst ist im Inneren recht weitläufig und da bei der Übung nicht mehr kaputtgemacht werden kann, ist es ein optimaler Übungsplatz.