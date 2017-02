Familien-Theater in Aegidienberg

Vorfreude: Die Plakate, die das RatzFatz-Ensemble und seine Gastgeber zeigen, hängen schon in Königswinter und Bad Honnef.

SIEBENGEBIRGE. Initiatoren aus Königswinter und Bad Honnef holen das Impro-Theaterensemble RatzFatz aus Münster für ein Gastspiel im März ins Siebengebirge. Mit Themen rund um den Familienalltag soll es ein vergnüglicher Abend werden.

Von Roswitha Oschmann, 22.02.2017

Ratzfatz – die Theateraufführung steht. Es soll um den „ganz alltäglichen Familienwahnsinn“ gehen, wenn am Donnerstag, 16. März, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Aegidienberg die Theatergruppe RatzFatz aus Münster auftritt. Und die Zuschauer sind als Stichwortgeber gefragt, denn bei RatzFatz handelt es sich um ein Improvisationstheaterensemble.

Drei Schauspieler, ein Musiker, kein Skript, aber tausend Ideen. Was auf Familien zutrifft, stimmt auch für die Abende mit dieser Truppe: Jeder Auftritt ist einmalig und wird garantiert zu hundert Prozent nach Vorschlägen des Publikums gestaltet.

Unter dem Motto „ … und wie heißt das Zauberwort? – Familie & Co. und der ganz normale Alltagswahnsinn“ können die Besucher den Akteuren Stichworte zuwerfen, die ihnen einfallen. Erlaubt ist alles, was ihnen auf den Nägeln brennt. Lautes Lachen und Geschrei, Putzfimmel und Pubertät, Kuscheln und „Fass mich nicht an“ sind aus Erfahrung der RatzFatz-Schauspieler üblicherweise Themen. Sie brauchen nur das Wo, Wer, Was oder Warum der Besucher für ihr Stegreif-Theater.

Zu der Veranstaltung in Aegidienberg lädt die interkommunale Kooperationsgemeinschaft ein, die aus den Familienzentren, der Volkshochschule Siebengebirge und der gemeinsamen Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Städte Bad Honnef und Königswinter besteht. Beratungsstellenleiter Jürgen Scheidle bei der Vorstellung der Projekts: „Vor drei Jahren hatten wir mit dem Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge eine Veranstaltung mit 600 Besuchern, die Tipps zum Thema Familie und Erziehung erhielten. Diesmal möchten wir einen humorvollen und unterhaltsamen Abend anbieten.“

Georg Paluch, der Leiter des katholischen Kindergartens Oberpleis, hatte bei einer Fortbildung RatzFatz kennengelernt und war so begeistert, dass er anregte, die Theatertruppe ins Siebengebirge zu holen. Karin Casel, Leiterin des katholischen Kindergartens Aegidienberg, meinte: „Ich habe schon Vorbestellungen. Wir hoffen, dass sich Familien gut unterhalten fühlen.“ Scheidle wünscht sich darüber hinaus, dass es Eltern ermutigt, mal zu schauen, wie sie sich in der Beratungsstelle Unterstützung holen können. „Es muss sich dabei nicht immer um schwierige Probleme handeln.“

Auch Helga Bogdanski, die den Kindergarten in der Königswinterer Altstadt leitet, sagte: „Wir wollen ins Gespräch kommen.“ Ihre Kollegin Ute Wiedemeyer von den Menschenkindern ist ebenfalls an den Vorbereitungen dieser Veranstaltung abseits des pädagogischen Elternabends beteiligt. Jürgen Scheidle: „Wir hoffen, dass sich viele Eltern Zeit nehmen.“

Karten zum Preis von drei Euro sind im Vorverkauf in allen Familienzentren in Bad Honnef und Königswinter sowie bei der Volkshochschule Siebengebirge zu haben.