Bad Honnef. Bei einem Verkehrsunfall an der Rhöndorfer Straße in Bad Honnef ist eine Fahrradfahrerin am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Sie war von einem Lastwagen beim Abbiegen erfasst worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.07.2019

Eine 84 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen von einem Lastwagen in Bad Honnef erfasst worden. Der Unfall passierte kurz vor 9 Uhr an der Ecke Rhöndorfer Straße/Meßbeuel in Bad Honnef.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 59 Jahre alter Fahrer eines Kipplasters von der Rhöndorfer-Straße nach links auf die Straße Meßbeuel abgebogen. Dabei erfasste er die 84 Jahre alte Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau nach Angaben der Polizei schwerste Verletzungen. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie intensivmedizinisch behandelt wird. Ein Notfallseelsorger ist im Gespräch mit dem Lastwagenfahrer.

Die Straße Meßbeuel ist derzeit noch in Höhe des Physikzentrums gesperrt. Die Polizei hat zur Unfallaufnahme einen Sachverständigen hinzugezogen. Auch die Feuerwehr ist noch vor Ort.

Die Feuerwehr war zunächst alarmiert worden, um eine eingeklemmte Person zu befreien. Kurz danach landete schon der Rettungshubschrauber im Park Reitersdorf. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass das Opfer nicht eingeklemmt war. Der Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Weitere Informationen folgen.