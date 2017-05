Einzelhandel in Bad Honnef

Bad Honnef. Die Sorge um die Zukunft des ehemaligen Kaiser's und befürchtete Auswirkungen auf die gesamte Innenstadt-Struktur ebben nicht ab. Einzelhändler in Bad Honnef rufen jetzt auch zu einer Unterschriftensammlung auf.

Das Thema sorgt derweil auch in überregionalen Veröffentlichungen für Aufmerksamkeit. „Individuelle und inhabergeführte Geschäfte und Gaststätten machen unsere Innenstadt lebendig, unverwechselbar und attraktiv für Einwohner und Gäste“, heißt es in dem Schreiben, das in mehreren Geschäften ausliegt. Auslöser für die Aktion ist die Sorge, das ehemalige Kaiser's-Ladenlokal könnte Standort eines großen Filialunternehmens werden, das angesiedelte Fachgeschäfte verdrängt.

Eine – vor allem von älteren Bürgern – erhoffte Ansiedlung eines Lebensmittelgeschäftes wäre ebenfalls endgültig vom Tisch. Die Einzelhändler schreiben zu ihrer Unterschriftensammlung: „Wir wehren uns gegen eine Entwicklung hin zu weiteren großen Filialunternehmen in der Innenstadt.“ Die Unterschriftenlisten liegen ab sofort in einer Reihe Geschäfte in der Innenstadt aus, darunter in der Buchhandlung Werber, „Der kleine Buchladen“ und „Dronova“. Innerhalb kürzester Zeit hatten sich auch bereits viele Kunden auf den Listen verewigt.

Den Namen der Mayerschen Buchhandlung nennen die Autoren der Unterschriftensammlung nicht. Bekanntermaßen war es aber gerade ein Vorstoß der Großbuchhandlung, der in Bad Honnef für weitere große Unruhe bei Geschäftsleuten und auch bei Kunden gesorgt hatte. Im Kern geht es um die Zukunft des früheren Ladenlokals von Kaiser's, der wie mehrfach berichtet im November nach gut 47 Jahren die Pforten geschlossen hatte.

Seither steht das Ladenlokal leer und das Gebäude nun als Ganzes zur Neuvermietung an. Dann hieß es, das Gebäude komme für eine Ansiedlung der Mayerschen Buchhandlung infrage. Die Mayersche Buchhandlung bestätigte auf GA-Anfrage nicht, dass es bereits konkrete Pläne gebe. Katharina Mesters, Sprecherin des Unternehmens mit Hauptsitz in Aachen, hatte auf GA-Anfrage aber wissen lassen, es bestehe „generelles Interesse am Standort Bad Honnef“.

Das für die Vermarktung des Gebäudes zuständige Unternehmen Jones Lang LaSalle GmbH (JLL) mit Sitz in Frankfurt teilte dem GA auf Anfrage erneut mit, es gebe auch weiterhin keinen neuen Sachstand. Ergo: Ein neuer Mietvertrag für das Haus, das zu einem Immobilienportfolio mit 30 Objekten gehört, sei noch nicht geschlossen. Zwar würden bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern für das Gebäude geführt. Details zu Interessenten nennt JLL mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen aber nach wie vor nicht.

Wie berichtet, setzt sich die Innenstadtgemeinschaft Centrum für die Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes im ehemaligen Kaiser's ein. Ein solcher sei für die Nahversorgung und als Frequenzbringer für die City unerlässlich. Die Sorge, eine Großbuchhandlung mit erweitertem Sortiment wie Zeitschriften, Schreibwaren, Geschenkartikeln und Café würde der Innenstadt sehr schaden, veranlasste die Geschäftsleute nun zu einem weiteren Schritt.

Mithilfe möglichst vieler Kunden wollen sie die Bedeutung der Zukunft des Ladenlokales für die gesamte Innenstadt untermauern. Dazu schreiben sie: Große Ketten gefährdeten durch „ihren ruinösen Verdrängungswettbewerb“ Arbeitsplätze und zahlten „ihre Steuern nicht vor Ort: Die Folge: Leerstand und das Ende regionaler Vielfalt und der Einzigartigkeit Bad Honnefs“.