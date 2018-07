Fotofahndung

In den frühen Morgenstunden des 18. Februar wurden in einer Tankstelle in Rottbitze drei Geldspielautomaten aufgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.07.2018

In den frühen Morgenstunden des 18. Februar wurden in einer Tankstelle in Rottbitze drei Geldspielautomaten aufgebrochen: In dem Zeitraum zwischen 3.45 Uhr und 4 Uhr machten sich zwei bislang unbekannte Täter im laufenden Betrieb der Tankstelle im Gewerbepark "Am Dachsberg" an den Automaten zu schaffen. Laut der Polizei erbeuteten die Täter hierbei Bargeld und flohen anschließend unbemerkt vom Tatort.

Durch eine Überwachungskamera wurden die beiden Tatverdächtigen gefilmt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten sie bislang nicht identifiziert werden. Deshalb werden nun auf richterlichen Beschluss zwei Fotos der Unbekannten veröffentlicht.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen auf den Fotos? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer (0228) 15-0.

