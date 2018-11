Zeugen meldeten verdächtige Person

Bad Honnef. Aufmerksame Zeugen haben der Polizei in der Nacht zu Dienstag eine verdächtige Person auf einem Parkplatz in Rottbitze gemeldet. Wie sich herausstellte, wurde der Mann mit Haftbefehl gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2018

In der Nacht zu Dienstag hat die Bonner Polizei einen 41-jährigen Düsseldorfer festgenommen. Gegen 2.25 Uhr hatten Zeugen den Mann gemeldet, als er auf einem Parkplatz in Rottbitze Autokennzeichen aus dem Kofferraum seines schwarzen BMW holte und sich wieder hinters Steuer setzte, so die Polizei.

Wenig später habe man den Verdächtigen auf einem Tankstellengelände in Rottbitze stellen können. Bei der Kontrolle konnten die von den Zeugen gemeldeten Kennzeichen sichergestellt werden. Dabei habe sich herausgestellt, dass der 41-Jährige die Kennzeichen am Montagmittag in Düsseldorf entwendet hatte und dort einen Tankbetrug beging.

Weiterhin ergab sich, dass der Mann bereits wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde daher vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls, Kennzeichenmissbrauchs und Tankbetrugs.