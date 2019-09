Rund 1000 Jugendliche in Bad Honnef

Bad Honnef. Zu einem Einsatz von Polizei und Ordnungsamt hat am späten Freitagabend eine aus dem Ruder gelaufene Party auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef geführt. Rund 1000 Jugendliche hatten sich dort getroffen.

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Ordnungsamt hat am späten Freitagabend eine Party auf der Insel Grafenwerth geführt, zu der sich die Teilnehmer laut Polizei über die sozialen Netzwerke verabredet hatten. Wie die Polizei Bonn am Sonntag auf GA-Nachfrage bestätigte, waren am Abend an die 1000 Jugendliche auf der Rheininsel zusammengekommen.

Dort schlugen die teils stark alkoholisierten Teilnehmer derart über die Strenge, dass Passanten um kurz nach 22 Uhr die Polizei verständigten. Die Beamten, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort waren, lösten die völlig aus dem Ruder gelaufene Party auf.

Das Gros der Jugendlichen sei dann auch freiwillig gegangen, so die Polizei. Rund 200 Teilnehmer hätten aber erst mit einigem Nachdruck veranlasst werden müssen, zu gehen, hieß es. Es gab vier Anzeigen. Der Einsatz dauerte bis circa 2 Uhr. Die Folgen der Party waren am Samstag nicht zu übersehen, die Insel war mit Müll übersäht. Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren über Stunden im Einsatz.