Lehrschwimmbecken Aegidienberg

Aegidienberg. Das marode Lehrschwimmbecken an der Theodor-Weinz-Grundschule in Aegdienberg wird abgerissen. An seiner Stelle soll es einen Neubau geben. Die Zeit dafür drängt.

Die Tage des Lehrschwimmbeckens an der Theodor-Weinz-Grundschule in Aegdienberg sind gezählt: Der Betriebsausschuss votierte am Dienstag dafür, das marode Bad abzureißen und an seiner Stelle einen Neubau zu errichten. Zu einer Empfehlung, ob bei diesem Neubau wie bisher 16-Meter-Bahnen geplant werden oder gleich eine „Verlängerung“ auf 25 Meter vorgesehen wird, mochte sich das Gremium aber nicht durchringen. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat.

Verfolgt wurde die Debatte von Vertretern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bad Honnef-Unkel sowie der Schwimmsportgemeinschaft Siebengebirge (SSGS), denen seit der Schließung des Bades ein wichtiger Unterrichtsort fehlt. Allein die SSGS hat nach Angaben der Vorsitzenden Claudia Profitlich in Aegidienberg in insgesamt 13 Wochenstunden 160 Schüler unterrichtet, das Gros Kinder, und steht nun ohne Ausweichmöglichkeit da.

Wie berichtet, war das kleine Hallenbad Ende des Jahres geschlossen worden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Standsicherheit des Beckens akut gefährdet ist. Im Ausschuss führte der Gutachter erneut aus, dass Korrosion dem Beton sowie den Stahlbewehrungen zugesetzt hat. Eine provisorische Sicherung, mit der der Badbetrieb hätte aufrecht erhalten werden können, sei aus Platzgründen und damit mit Blick auf die Erfordernisse der Arbeitssicherheit nicht möglich, hieß es.

Die Kosten für Sanierung und Neubau eines Bades in heutiger Größe schätzten Experten des Ingenieurbüros für Wassertechnik (IWT) auf jeweils drei Millionen Euro. Ein Neubau mit einem wettkampftauglichen 25-Meter-Becken läge bei rund 3,5 Millionen Euro. In jedem Fall drängt die Zeit: Abriss und Neubau dürften mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen.