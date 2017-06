Besucher aus Bad Honnef

Bad Honnef/Bethlehem. Der frühere Honnefer Pfarrer Franz Lurz führte die Gruppe aus 28 Pilgern an, die das Caritas-Baby-Hospital in Bethlehem und das Altenheim in Emmaus Qubeibeh besuchte.

Von Thomas Dillmann, 01.06.2017

Was für eine Begrüßung! Im wahrsten Sinne des Wortes mit offenen Armen empfing die Chefärztin des Caritas Baby-Hospitals in Bethlehem, Hiyam Marzouqa-Awad, Anfang Mai eine Besuchergruppe aus Bad Honnef. Die Freude war groß, besonders darüber, dass die Heilig-Land-Pilger von Monsignore Franz Lurz, dem früheren Pfarrer der drei Bad Honnefer Talgemeinden, angeführt wurden.

Ende April hatte sich eine 28-köpfige Gruppe aus Bad Honnef zu einer zweiwöchigen Pilgerreise nach Israel und Palästina aufgemacht. Geistlicher Leiter der Fahrt war Pfarrer i. R. Franz Lurz, der mit seiner Gruppe in der Wüste Negev, in Jerusalem und am See Genezareth Stationen aus dem Alten und Neuen Testament besuchte.

Ein weiterer Schwerpunkt des Reiseplans: die Besuche des Caritas Baby-Hospitals in Bethlehem sowie des Behinderten- und Altenheims in Emmaus Qubeibeh. Seit vielen Jahren unterhält die katholische Pfarrgemeinde Sankt Johann Baptist enge Beziehungen zu den beiden für die Region so wichtigen Einrichtungen.

Enge Verbindung zu Honnef

So war es Lurz, der Anfang der 90er Jahre zu Beginn seiner Zeit in Bad Honnef anregte, das Hospital zu unterstützen, das dort seinen Sitz hat, wo Jesus Christus geboren wurde. Durch seine zahlreichen Besuche und den kontinuierlichen Austausch mit Chefärztin Marzouqa ist eine enge Beziehung nach Bad Honnef gewachsen. Alle Kommunionkinder-Jahrgänge seither haben ihre Spenden den kranken Kindern von Bethlehem gewidmet.

Seit einigen Jahren unterhält die Pfarrgemeinde Sankt Johann Baptist auf dem Martinimarkt zudem einen Stand, dessen Erlös ausschließlich für die Klinik in Bethlehem bestimmt ist. Die Klinik im südlichen Westjordanland, der Gegend zwischen Bethlehem und Hebron, ist die zentrale Anlaufstelle für alle kranken Kinder – unerheblich, ob sie Christen, Moslems oder Juden sind.

Über die Aktionen der Pfarrgemeinde hinaus, spenden Jahr für Jahr zahlreiche Privatpersonen Geldgeschenke für die Kinderklinik. Noch in bester Erinnerung ist zudem der Besuch von Hiyam Marzouqa vor gut zwei Jahren im Katholisch Sozialen Institut, wo sie für die Bad Honnefer Förderer von ihrer verantwortungsvollen Arbeit berichtete.

Pilger überbrachten Geld- und Sachspenden

Hinzu kam im Laufe der Jahre der Kontakt zum Behinderten- und Altenheim in Emmaus Qubeibeh, das von Salvatorianer-Schwestern geführt wird. Qubeibeh ist ein kleines arabisches Dorf, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt liegt und zunehmend unter den Folgen des israelischen Mauerbaus leidet. Das Pflegeheim bietet Platz für palästinensische Frauen christlichen und muslimischen Glaubens, die aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind.

Beiden Häusern überbrachte die Honnefer Gruppe Geldspenden in einer Gesamthöhe von 30.000 Euro und Sachspenden wie Babykleidung oder Pflegemittel, die vor Ort ebenfalls dringend gebraucht werden. Die Freude bei Hiyam Marzouqa und Schwester Hildegard war groß. Beide betonten, wie wichtig diese Zuwendungen sind. Doch noch wichtiger sei für sie und ihre Mitarbeiter das Signal, das von diesem Besuch ausgehe. Die Chefärztin sagte wörtlich: „Sie bringen uns Hoffnung an einen Ort ohne Hoffnung. Die christliche Gemeinde hier wird kleiner, das macht es uns noch schwieriger. Jeder Besuch hier bringt Aufmerksamkeit und gibt unseren Mitarbeitern das Gefühl, dass unsere Arbeit auch über die Region hinaus geschätzt und anerkannt wird.“

Krieg schreckt Menschen vor Besuch in Bethlehem ab

Schwester Hildegard drückte es so aus: „Danke, dass Sie gekommen sind, denn die Zahl der Besuche bei uns nimmt ab. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region schrecken die Menschen ab, sich hierher auf den Weg zu machen. Doch jeder Gast bringt uns das Signal, dass wir doch nicht alleine hier sind.“

Nicht abschrecken ließ sich übrigens auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der – quasi auf den Spuren der Honnefer Gruppe – nur drei Tage später das Altenheim besuchen sollte.

Die Besucher aus Bad Honnef zeigten sich nach den Begegnungen tief beeindruckt vom Durchhaltevermögen und der Schaffenskraft der beiden starken Frauen. Ihr Organisationstalent, ihr Geschick im Umgang mit den vorherrschenden politischen Verhältnissen und ihre Vorbildfunktion wirkten so nachhaltig, dass die Bad Honnefer auch in Zukunft die Arbeit der beiden Häuser tatkräftig unterstützen wollen.

Thomas Dillmann ist freier Journalist und begleitete als aktives Mitglied der Kirchengemeinde die Reise nach Bethlehem, die er für den General Anzeiger zusammenfasste.