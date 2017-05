Ausstellung im Kunstraum

BAD HONNEF. Aus geschmolzenem Styropor wird eine Drachenhaut, aus einem Holzstück ein Krieger mit Glasauge: So bizarr wie die Materialien sind die Titel der Kunstwerke von Peter Bischofs.

Von Neal Graham, 30.05.2017

Wer Peter Bischofs' Kunst verstehen will, muss nicht nur um zwei Ecken denken – sondern auch empfänglich sein für die mal feinfühlige, mal offensive Ironie in seinen Bildern. Das Werk, in dem sich farbgetränkte Mullbinden wie ein zäh zerlaufender Regenbogen von einem Ast abwickeln, nennt Bischofs „Entwicklungen“. Und sein Bild, das eine Feuersbrunst in dunkelroten Ölschlieren mit geschmolzenem Blei kombiniert, heißt „Ödipus“. „Der gute Ödipus“, erklärt der Künstler verschmitzt, „ist eben Feuer und Flamme für seine eigene Mutter, er schmilzt förmlich dahin.“

Gemälde, Skulpturen und Fotoarbeiten – oft ironisch, immer außergewöhnlich – zeigt Bischofs unter dem Titel „Anmutungen“ noch bis Sonntag, 18. Juni, im Kunstraum Bad Honnef. Er empfiehlt sich damit als künstlerischer Schelm und kreativer Freigeist zugleich. Die grünlich schimmernde Drachenhaut in „Siegfrieds Beute“ ist eigentlich geschmolzenes Styropor, die Hommage an die Kirchenfenster-Optik in „Durchblick“ besteht aus einer mit Flüssigglas ausgegossenen Polystyrolplatte – Bischofs' gesamtes Repertoire zeugt von Experimentierfreudigkeit.

Manche Werke entstehen ganz spontan

Manchmal entstünden seine Werke ganz spontan, erzählt der 64-Jährige: Die Idee für die Plastik „Oorlog“ etwa kam ihm plötzlich, als er bei einem Spaziergang ein Holzstück entdeckte. „Ich habe in den Astlöchern sofort ein Gesicht gesehen und es mit nach Hause genommen“, sagt er – und fügt schmunzelnd an: „Das sind dann die Momente, in denen mein Partner an meinem Geisteszustand zweifelt.“ Ein Glasauge ins eine Loch, eine Zigarre ins andere, eine Metallhaube obendrauf, et voilà – fertig war Oorlog, zu Deutsch: Krieg. Und „Mamidekili“ etwa kontrastiert ein kriegerisches Farbenschlachtfeld mit einer darüber thronenden Marienfigur. „Einerseits die Zerrissenheit der Welt, andererseits die göttliche Liebe“, spielt Bischofs auf das Theodizee-Problem an. „Wie kriegen Sie das zusammen?“

Und dann ist da der ironische Humor: Harte Putzsplitter, abgeschlagen während der Restauration der Kölner Kirche Sankt Cäcilien, prangen als zerborstene Ruine auf einer Leinwand. „Arsch schief“, lautet der Titel. Wieso? „Na, das war zu der Zeit, als das Stadtarchiv einstürzte“, erklärt Bischofs. Und was klingt, fährt er fort, auf Kölsch wie „Archiv“? Na klar: „Arsch schief eben.“

Die Ausstellung im Kunstraum am Rathausplatz ist donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr zu sehen.