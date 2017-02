Benjamin Bidder liest in Bad Honnef

04.02.2017 Bad Honnef. Sieben Jahre war der Journalist Benjamin Bidder als Korrespondent in Moskau tätig. Seine Erfahrungen hat er in seinem Buch „Generation Putin“ verarbeitet. Am Dienstag, 7. Februar, liest Bidder im Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef. Elf Schüler gestalten dazu eine szenische Einleitung.

Was prägt und bewegt die junge Generation des heutigen Russlands? Welche Hoffnungen haben die jungen Menschen in Russland, welche Enttäuschungen erfahren sie? Mit Fragen wie diesen hat sich der Journalist Benjamin Bidder in seinem Buch „Generation Putin – das neue Russland verstehen“ auseinandergesetzt. Am Dienstag, 7. Februar, liest Bidder bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, Buchhandlung Werber und Siebengebirgsgymnasium in der Sibi-Aula – mit Unterstützung von elf Sibi-Schülern, die der Lesung mit ihrer szenischen Einführung einen ganz besonderen Anstrich geben.

Bidder war von 2009 bis 2016 Korrespondent in Moskau für Spiegel Online. In seinem Buch fokussiert er sich auf sechs Jugendliche, deren Ziele, Träume und Sehnsüchte. Die Einstellung der jungen russischen Menschen zur aktuellen Regierung, wie Bidder sie beschreibt, ist höchst unterschiedlich. Die Palette reicht von der Putin-treuen Lena, die von einer Karriere in der Politik träumt, über den durch die Welt reisenden Blogger Marat, der der Politik skeptisch gegenübersteht und dessen „russischer“ Blog von Tausenden Ukrainern abbestellt wurde, als die Ukraine-Krise ausbrach, bis zur oppositionellen Wera, die sich nach mehr Demokratie sehnt und nach Kiew auswandert.

Schüler schlüpfen in die Rolle der jungen Russen

Auf Grundlage dessen haben sich Lehrerin Ursula Schröder und insgesamt elf Schüler des Gymnasiums etwas ganz Besonderes für die Lesung ausgedacht. Das Rezept: die Perspektive der jungen Russen annehmen. Die sechs Protagonisten des Buches, allesamt 1991 geboren, werden dazu jeweils in kurzen Monologen aus der Ich-Perspektive vorgestellt. „Damit sollen die Probleme, die Standorte markiert werden“, erklärt Deutsch- und Philosophielehrerin Schröder.

Um nur einen kurzen Einblick in die Gedanken und das Leben der Jugendlichen zu geben, haben sich die Schüler auf die Anfangsjahre aus dem Buch beschränkt. Die Texte möglichst so kurz zu fassen, dass man einen prägnanten Eindruck von den Figuren bekomme, sei dann auch das Schwierigste an der Vorbereitung gewesen, sagt Schülerin Paula Finke. Kurz vor Weihnachten habe bereits die Vorbereitung begonnen, das Buch wurde gelesen und prägnante Aspekte der Personen wurden herausgearbeitet.

"Blick hinter die Kulissen"

„Es ist wichtig, dass wir uns mit der Welt auseinandersetzen“, nennt Schülerin Marie Haacks einen Grund für ihre Teilnahme. Oberstufenschülerin Paula begeistert der „Blick hinter die Kulissen“. Ziel des Projektes ist es, „das Konzept des Buches sinnlich greifbar zu machen“, ergänzt Schröder. Auch wolle man möglichst viele Zuhörer ansprechen, „auch die, die das Buch nicht oder nur angelesen haben und trotzdem an dem Thema interessiert sind“, führt sie aus. Zu viel vorwegnehmen wolle man mit der Einleitung natürlich nicht – wohl aber eine Brücke zum Autor schlagen, der im Anschluss an die Lesung auch für Fragen des Publikums zur Verfügung steht.

Die Veranstaltung in der Aula des Siebengebirgsgymnasiums, Rommersdorfer Straße 78 bis 82, in Bad Honnef beginnt am Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr und dauert bis voraussichtlich 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. (Alexander Hertel)