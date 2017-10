Kölsche Weihnacht im Kursaal

Bad Honnef. In Zusammenarbeit mit der Karnevalsgesellschaft Halt Pol präsentiert die Band das Weihnachtskonzert „Paveier & Gäste“ im Bad Honnefer Kursaal - der Abschluss einer Tour mit 23 Auftritten.

Als Constanze Störk das erste Mal im Probenraum der Paveier zu Gast war, um mit den sechs Kölner Vollblut-Musikern zu proben, „da waren wir alle ganz ehrfürchtig“, sagt Sven Welter. Die Sopranistin gehört zu den Mitwirkenden eines besonderen Weihnachtskonzertes, mit dem die Mundartband auch 2017 auf Tour geht – und das Finale findet im Kursaal statt.

In Zusammenarbeit mit der Karnevalsgesellschaft Halt Pol präsentiert die Band das Weihnachtskonzert „Paveier & Gäste“. Das Mitwirken der Hochschulabsolventin und Teilnehmerin verschiedentlicher Meisterkurse ist dabei nur einer der Höhepunkte eines ebenso besinnlichen wie heiteren Abends als Einstimmung auf das Fest.

"Wenn das war, dann ist Weihnachten"

Termin des Weihnachtskonzerts, Abschluss einer Tour mit 23 Auftritten, ist Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr. „Von Besuchern hören wir oft: Wenn das war, dann ist Weihnachten“, so Bubi Brühl bei der Vorstellung mit KG-Literat Jens Wilke. Auf Bad Honnef freuen sich die Paveier besonders, immerhin sei der Kursaal „einer der schönsten Säle überhaupt“, so Band-Kollege Klaus Lückerath. Zugleich sei die fünfte Neuauflage des Tour-Finales im Kursaal ein Kompliment für die gute Zusammenarbeit mit der KG Halt Pol. Und für ein stets begeistertes Publikum, wie die drei Paveier betonten. Für ihr Konzert, bei dem die mit Hits wie „Mir sin Kölsche us Kölle am Rhing“ bekannten Musiker bewusst keine Party-, sondern ruhigere, besinnliche Töne anschlagen, haben sie auch dieses Mal ein vielversprechendes Paket geschnürt.

In Kooperation mit Musikern der Hochschule für Musik und Tanz Köln ist neben Störk das Streichquartett „Himmel un Ääd“ mit von der Partie. Beide zusammen sorgen für die klassischen Momente des Abends. Dreh- und Angelpunkt sind alte und neue Lieder in kölscher Sprache, in denen das Fest besungen wird. Dabei geht es mal heiter, gerne auch mit einem Augenzwinkern zu. Aber auch ernstere Töne erklingen. Viele Titel stammten aus der bekannten Album-Serie „Kölsche Weihnacht“. Zugleich werde das Repertoire ständig erweitert, bei dem die Paveier aktuell als weiteren Gast-Act die „Dombläser“ begrüßen können.

Besinnliches in Musik- und Textform

Die einzigen Gäste, die alleine die Bühne bespielen , sind die „Alten Bekannten“, eine Nachfolge-Band der „Wise Guys“, die mit ihrem a capella-Gesang Furore gemacht haben. Ein Könner „an der Flitsch“ – der Mandoline – und „ein Unikum“ (Welter) ist Jörg Weber, besser bekannt als J.P. Weber. In Bad Honnef ist er nicht nur als Musiker dabei, sondern mit einem Redebeitrag, „bei dem es sicher etwas zu lachen gibt“, so Welter. Besinnlich stimmen wieder Texte der kölschen Weihnacht, gesprochen von Brühl.

Auch für sie dürfte es ein besonderer Abend sein: die Kinder des Kinderchores von Sankt Martin Selhof. „Uns ist immer daran gelegen, den Ort auch aktiv einzubinden“, so Lückerath, der die tolle Zusammenarbeit mit den Selhofern hervorhob. Grundsätzlich gelte: „Das Konzert soll familiär sein, schließlich ist Weihnachten ein Fest der Familie.“ Dazu gehört nicht zuletzt der Ausklang des Konzertes, wenn mit dem Publikum klassische Weihnachtslieder gesungen werden. Dann kann Weihnachten wirklich kommen.

Kartenvorverkauf: Kölsche Weihnacht „Paveier & Gäste“, Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), Kursaal Bad Honnef, Hauptstraße. Die Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro ab sofort im Hit-Markt, Berck-sur-Mer-Straße (Kassenbüro).