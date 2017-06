Seniorenresidenz startet Ausbildungsoffensive

Der Begriff Pflegenotstand ist in aller Munde: Bundesweit fehlen Tausende Mitarbeiter in der Altenpflege. Die Parkresidenz Bad Honnef startet eine Ausbildungsoffensive, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Im Interview erläutert Geschäftsführer Guido Bierbaum, warum es ohne solche neuen Wege nicht geht.

Bad Honnef. Der Umstand sei hinlänglich bekannt, sagt Guido Bierbaum: "Wir wissen doch schon seit Jahren, dass wir in Deutschland viel zu wenig Pflegefachkräfte haben und mittlerweile auch zu wenig Pflegehilfskräfte akquirieren können", so der Geschäftsführer der Parkresidenz in Bad Honnef im Interview mit dem General-Anzeiger. Bundesweit fehlten Tausende Fachkräfte, Tendenz steigend, und auch Auszubildende seien kaum zu finden. Darum hat die Senioreneinrichtung in Bad Honnef eine Ausbildungsoffensive gestartet. Mit Förderung des Job-Centers hofft die Einrichtung, auch die bislang freien Ausbildungsplätze in der Altenpflege besetzen zu können.

Der Einstieg in den Beruf beginnt mit einem Praktikum. Bei Grundeignung folgt eine Anstellung als Pflegeassistenz mit leistungsgerechter Vergütung und verpflichtender Fortbildung zur Erbringung von Behandlungspflege. Nach der befristeten Anstellung als Pflegeassistenz kann in Abstimmung mit der Pflegedienstleitung die Anstellung als Pflegeassistenz unbefristet weitergeführt werden oder die Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft erfolgen. Die Agentur für Arbeit unterstützt das Projekt im Rahmen des Konzeptes „Wegebau“. Ziel ist es, auch die bislang sechs freien von insgesamt zehn Ausbildungsplätzen in der Pflege zu besetzen.

Als Grund für den Fachkräftemangel macht Bierbaum unter anderem das Image des Berufes aus, das geprägt sei durch Negativbeispiele. "Für Einzelfälle, die natürlich schlimm und kriminell sind, wird eine ganze Branche verantwortlich gemacht", so Bierbaum. Aussagen über schlechte Bezahlung, zu viel Arbeit, Schichtbetrieb und fehlende Wertschätzung trügen ebenfalls dazu bei, den Nachwuchs abzuschrecken. Nicht zuletzt werde das Thema durch die Politik nicht ausreichend oder gar nicht flankiert.

Dabei, so Bierbaum, sei der Beruf nicht nur krisensicher, sondern habe viel zu bieten. "Ich komme selber aus der Pflege und habe diesem Beruf immer sehr viel abgewinnen können, weil so viel Unbezahlbares dabei ist, das Lächeln der Menschen, die Wertschätzung, der Dank, den man von den Bewohnern bekommt." Bierbaum: "Darüber wird viel zu wenig geredet, es macht diesen wundervollen Beruf aber zu etwas ganz Besonderem."

