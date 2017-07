Feriencenter Aegidienberg

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2 Seite 3

Rottbitze. Die letzten verbliebenen Bewohner des ehemaligen Wochenendgebietes in Rottbitze erreichte eine Ordnungsverfügung der Stadt Bad Honnef, nach der das dauerhafte Wohnen auf dem Platz ab Januar 2018 endgültig untersagt wird. Die Pächter der kleinen Parzellen fühlen sich von der Stadt Bad Honnef im Stich gelassen und wollen vor Gericht ziehen.

Den letzten Pächtern im ehemaligen Feriencenter in Aegidienberg läuft die Zeit davon: Nur noch ein halbes Jahr dürfen sie dort wohnen, dann – so fürchten sie – droht Obdachlosigkeit. Anlass zur Sorge ist ein Brief aus dem Rathaus, datiert vom 30. Juni. Inhalt: eine Ordnungsverfügung der Stadt, die damit die Nutzung der Wochenendhäuser zum dauerhaften Wohnen mit Wirkung zum 31. Dezember 2017 untersagt. Bei Zuwiderhandlung drohe Zwangsgeld in Höhe von 5000 Euro, alternativ Erzwingungshaft.

Die Pächter fühlen sich nun von der Stadt im Stich gelassen – und erwägen Klage. Die Stadt wiederum sieht sich in der Pflicht, geltendes Recht umzusetzen. Den Pächtern bietet sie Unterstützung bei der Suche nach Wohnungen an.

Pacht ist bereits gekündigt

Erwin Limbach kann es nicht fassen. „Zwei Tage vor Weihnachten kam die Kündigung der Pacht, und jetzt das.“ Seit 25 Jahren leben er und seine Frau Danuta am Rederscheider Weg, haben wie Regina Hönsch und Georg Rümenapp, Rosemarie und Franz Weiß, Inge Frohnhoff und Hans-Jürgen Bauer oder auch der Vater von Karin Anhäuser ein Häuschen gekauft und in Schuss gehalten.

Die vierstellige Kaution ist mit den früheren Besitzern des Areals über alle Berge. Zudem litten die Pächter unter den Begleitumständen der Zwangsversteigerung, Drangsal durch den Ersteigerer, erneutem Besitzerwechsel und zwischenzeitlich Lärm durch den Bau der Flüchtlingsunterkunft.

Klar ist: Dauerhaftes Wohnen ist in einem Wochenendgebiet wie dem vorliegenden gesetzlich untersagt. Trotzdem sehen die Pächter die Stadt nicht nur moralisch in der Pflicht. Limbach: „Wir haben unseren ersten Wohnsitz regulär angemeldet. Und niemand hat uns darauf hingewiesen, dass das nie erlaubt war.“

Erster Wohnsitz wurde angenommen

Laut ihrem Rechtsanwalt Nils Michael Becker wurde in jüngerer Zeit vom Bürgerbüro ein entsprechendes Merkblatt ausgegeben. Aber: Als seine Mandanten sich anmeldeten, gab es das eben noch nicht. Bauer: „Wir sind vor 27 Jahren im guten Glauben hierher gezogen, ohne je auf die Problematik hingewiesen worden zu sein.“ Die Stadt habe sogar einen Bauantrag auf Hauserweiterung genehmigt. Rümenapp: „Hätten wir gewusst, dass man hier nicht wohnen darf, wir hätten doch nie investiert.“ Die Angst der Pächter vor der Zukunft hat nun neue Nahrung erhalten – und das Vertrauen in die Stadt arg erschüttert.

Becker: „In dem Punkt sind wir mit der Stadt einig: Vieles von dem Desaster geht auf die ursprünglichen Besitzer zurück.“ Auch sei klar, dass die Stadt das Gelände zu Bauland entwickeln wolle, „und niemand hier bezweifelt, dass etwas passieren muss“. Aber: Das formaljuristische Vorgehen der Stadt widerspreche dem Versprechen auf eine sozialverträgliche Lösung. Becker: „Überwiegt hier etwa Verwertungsinteresse? Man sollte nicht anhand dessen entscheiden, wer den krummsten Buckel hat, sondern was die sozialste Lösung ist.“ Zumal im Falle der verbliebenen Pächter besondere Härten wie Krankheit, Behinderung oder Altersarmut vorlägen.